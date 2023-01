Nedslidte 'glemt' i nytårstale: - Det er SÅ typisk Mette

Der blev brugt masser af krudt på at tale om Ukraine, om afskaffelsen af storebededag og om fokus på erhvervsuddannelser.

Men statsminister Mette Frederiksen brugte ikke én eneste sætning på landets nedslidte i sin første nytårstale som regeringsleder for SVM-koalitionen.

Og det overrasker ikke benamputerede Claus Nielsen, der er blot én af de tusindvis af nedslidte danskere, der med SVM-regeringens bebudede fusion af den populære seniorpension og den mindre populære Arne-pension kan se frem til at skulle vente endnu længere på at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

- Det er så typisk for Mette Frederiksen. Lige så snart champagne er drukket, og kransekagen er spist, vil hun ikke svare på de ubehagelige spørgsmål. Så lukker hun i som en østers, siger Claus Nielsen til Ekstra Bladet.

De svære spørgsmål

- Det har været meget karakteristisk for Mette, at hun er arrogant, når det kommer til de svære spørgsmål, hvor man ikke er enig med hende, siger Claus Nielsen.

- Men det overrasker mig ikke den mindste smule, at det ikke bliver nævnt i talen.

Ekstra Bladet sætter i dag, nytårsdag, fokus på den nye SVM-regeringsplaner, som vil betyde, at landets mest nedslidte fremover kun kan på pension tre år før deres planlagte pensionsalder - mod seks år i dag.

Regeringen vil nemlig fusionere seniorpensionen med Arne-pensionen, så Claus og andre nedslidte danskere først kan gå på tidlig pension tre år før pensionsalderen i stedet for seks år før.

For Claus betyder det, at han først vil kunne gå på tidlig pension som 65-årig, og det med en markant lavere ydelse på cirka 15.000 kroner om måneden i stedet for knap 20.000 kroner.

- Det er ekstremt ringe. De vil have mig til at arbejde, til jeg bliver 65, men det tror jeg ikke på, at jeg kan klare. Min krop er slidt, fordi jeg har mistet et ben. Jeg har smerter hver dag og har taget smertestillende i 20 år, fortæller Claus Nielsen.

Fremhævede nedslidte i 2020

Den rungende tavshed om landets nedslidte fra Mette Frederiksen i denne nytårstale står i skærende kontrast til samme emne i nytårstalen tilbage i 2020.

Dengang sagde Mette Frederiksen:

- Hvis vi skal gøre op med den uretfærdighed. Indføre en ny ret til tidligere pension. Så bliver der brug for solidaritet.

- Særligt fra alle os, der har haft mulighederne for at tage en længere uddannelse og er startet senere på arbejdsmarkedet.