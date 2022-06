Nedsmeltningen fortsætter i DF: Tulles bror vraget

Kaosset i Dansk Folkeparti fortsætter på dagen, hvor Inger Støjberg har stiftet nyt parti.

Ekstra Bladet kan nu fortælle, at Kristian Thulesen Dahls bror, folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl, onsdag aften højst opsigtsvækkende blev vraget som spidskandidat for Dansk Folkeparti.

Jens Henrik Thulesen Dahl. Foto: Jens Dresling

Samtidig har lokalformanden i Assens - hvor Jens Henrik Thulesen Dahl er valgt - og fire bestyrelsesmedlemmer forladt Dansk Folkeparti i protest mod valghandlingen.

Assens-bestyrelsen er en af en række lokalbestyrelser, der er gået af i protest mod linjen fra Christiansborg.

Dukkede ikke op

Den nu forhenværende formand i Assens og egnskendt kørelærer, Torben 'Trafik' Nielsen, bekræfter beslutningen over for Ekstra Bladet:

- Jeg træffer beslutningen, at jeg trækker mig øjeblikkeligt som formand. Christiansborg blev ved med at have en dialog med dirigenten om valget. Og jeg kunne se, at dirigenten var i kontakt med dem derovre. Jeg kunne se, hvem det var på displayet på dirigentens telefon. Men det vil jeg ikke gentage her, lyder det fra Torben 'Trafik' Nielsen.

Ifølge den afgående formand var forløbet op til selve valghandlingen demokratisk angribelig. Dramaet begyndte, da Jens Henrik Thulesen Dahl kl. 14.00 om eftermiddagen meldte sig syg forud for opstillingsmødet:

- Herefter var der to andre kandidater, der havde meldt sig mod Jens Henrik, fem minutter før mødet begyndte. Og det er helt inden for reglerne, siger Torben 'Trafik' Nielsen.

Nummer to

- Det var jo meningen, det bare skulle være en kåring af Jens Henrik. Men jeg tillod valget at fortsætte. Bagefter ville dirigenten have valget til at gå om. Til sidst var der ikke andre udveje, end at jeg trak mig. Og det har jeg så fået bekræftet, at fire andre i bestyrelsen også har gjort, siger Torben 'Trafik' Nielsen, der har været medlem af Dansk Folkeparti siden 1998.

Benny Dyrdorf, et andet af de afgående bestyrelsesmedlemmer, bekræfter den tidligere formands udlægning til Ekstra Bladet.

Jens Henrik Thulesen Dahl blev på valget i Assens-kredsen stemt ind som nummer to og er altså ikke længere spidskandidat.

Hvorvidt Assens-kredsen nu indsætter en ny bestyrelse og lader valget gå om, er uvist.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jens Henrik Thulesen Dahl.