Nej til EU-forslag om fælles coronadag

EU-Kommissionen vil have alle lande til at starte coronavaccinerne den samme dag. Men den giver ingen sundhedsfaglige begrundelser for det. 'Det er for at sende en besked om fællesskab', hedder det blot

Hvis det stod til EU-Kommissionen, begyndte alle medlemslandene med at vaccinere deres befolkninger på den samme dag.

Det sagde kommissionsformand, Ursula von der Leyen, onsdag i EU-Parlamentet.

Det skal nemlig 'udvise sammenhold', lød hendes begrundelse.

Men hvad er egentlig de sundhedsfaglige begrundelser for, at nogle lande skal vente på andre, så alle kan starte samtidig?

Det har Ekstra Bladet forsøgt at få et svar på i Kommissionen.

SSI bekræfter: Ny mutation i Danmark

Vil ikke ud med svar

Men hvis svaret findes, vil kommissionen ikke rigtig ud med det:

- Formanden vil gerne sende en klar besked om, at vi har været i samme båd fra starten, så lad os også blive i samme båd hele vejen igennem, siger talsmand for Kommissionen Stefan de Keersmaecker til Ekstra Bladet.

- Men hvad er de sundhedsfaglige begrundelser for, at det skal ske på samme dag i alle lande?

- Idéen er at sende en besked om, at vi vil komme denne virus til livs så hurtigt som muligt og samtidig understrege, at vi har stået sammen om det her fra starten, og at vi vil blive ved med at stå sammen, indtil det er slut.

- Så der er ikke sundhedsfaglige begrundelser?

- De sundhedsfaglige begrundelser er den generelle, som jeg lige har nævnt, siger Stefan de Keersmaecker.

- Men er det ikke vigtigere, at de lande, der er klar til at vaccinere nu, bare kan gå i gang.

- Hoved-udfordringen, som vi vil tage os af, er, at vi vil komme coronapandemien til livs så hurtigt som muligt, og at vi vil gøre det sammen.

- Det er ikke rigtig et svar på det specifikke spørgsmål, er vi enige om det?

- Men det er alt, hvad jeg kan sige, lyder det fra talsmanden.

Strømmer til indkøbscentre: - Minder om da folk hamstrede

Danmark skal ikke vente

Ekstra Bladet har på grund af travlhed i Sundhedsministeriet ikke kunnet få svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, hvorvidt Danmark bakker op om Kommissionens forslag om at landene venter på hinanden, indtil alle er klar til at vaccinere.

Så vi har kontaktet en af de normalt mest EU-begejstrede danske medlemmer af EU-Parlamentet, de radikales Morten Helveg Petersen.

Og han vender tommelfingeren ned til EU-forslaget:

'Alle skal i gang så hurtigt som muligt. Så der er ingen grund til at afvente, at alle nødvendigvis skal gå i gang på samme tid', skriver han i en sms til Ekstra Bladet.