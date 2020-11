Nej til Mette F: Ellemann i mink-kovending

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skifter nu kurs i spørgsmålet om aflivning af alle mink i landet.

Han har ikke tænkt sig at bakke op om, at regeringen inden for allernærmeste fremtid får en hastelov igennem om aflivning af de raske mink.

- Hvis man gerne vil have et svar inden kl. 14, så er svaret nej.

- Det her kommer under ingen omstændigheder til at blive arbejdet igennem på en eftermiddag, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV2 News.

Regeringen har bedt partierne svare på, hvorvidt de vil støtte behandlingen af lovgivningen allerede mandag klokken 14. Der er dog først indkaldt til møde mandag klokken 15.30.

- Der er for mange uklarheder fra regeringens side. Dels har man givet en ulovlig instruks, og dels har man ikke klarhed over, hvordan man erstatter minkavlernes tab, og dels er der rejst massiv tvivl om regeringens beslutning, fortæller han.

Andre toner i mail

Dette budskab strider direkte mod det, Ellemann skrev i en mail til Venstres gruppemedlemmer søndag aften. Her lyder det blandt andet, at Venstre også ville prioritere sundheden, hvis de stod med regeringsansvaret.

'Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne af forskellige eksperter, men jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne.' skriver Jakob Ellemann og fortsætter:

'Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted', lyder det i mailen, som Ekstra Bladet kender indholdet af.

Mailen fra Jakob Ellemann mødte modstand i Venstres folketingsgruppe, erfarer Ekstra Bladet.

Udfordrer myndighederne

Mandag morgen - under et døgn efter mailen - ønsker Ellemann altså ikke at bakke op om regeringens hastelovgivning, der skal give mulighed for at aflive de raske mink.

Dermed udfordrer Venstreformanden en konklusion fra Statens Serum Institut, som rådgiver regeringen om coronavirus.

'En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner', skriver SSI i et notat 3. november.

Flere danskere vil blive smittet med corona, hvis der er minkfarme i landet, vurderer SSI.

Samtidig er minkfarmene et såkaldt 'virusreservoir', som øger risikoen for, at der igen opstår nye virusmutationer, som vacciner ikke giver optimal beskyttelse imod, skriver myndigheden.

Lovforslag tirsdag

Regeringen vil tirsdag fremsætte et lovforslag, som skal hastebehandles for at få lovgrundlaget på plads hurtigst muligt.

Der er nemlig ikke hjemmel i loven til at kræve raske mink aflivet, hvis minkfarmen ligger mere end 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Det kræver særlig stor opbakning i Folketinget at gennemføre en hastebehandling af et lovforslag. Mindst tre ud af fire medlemmer skal bakke op.

Løkke imod hastværk

Den tidligere Venstreformand Lars Løkke Rasmussen var også ude søndag aften med et budskab om processen. Løkke bakker ikke op om regeringens hastelovgivning, hvilket på det tidspunkt stred direkte med Ellemanns kurs på mail.

'Lad os så få en normal - effektiv og hurtig selvfølgelig - lovbehandling, der også bør indeholde en eksperthøring, der belyser om der virkelig er proportionalitet i at nedlægge et helt erhverv, der sikrer milliardeksport og beskæftigelse til 5.500 mennesker', skriver Lars Løkke.

Samlet opposition imod

Per Larsen, som er fødevareordfører hos de konservative, synes helt grundlæggende, at det er kritisabelt, at regeringen har taget beslutningen om at slå alle mink ned.

- Det er dybt kritisabelt, at man ikke har lovgrundlaget i orden, inden man beordrer minkavlere til at slå deres dyr ihjel og til at nedlægge deres farm. Det er skandaløst, at man sætter sådan en proces i værk, siger Per Larsen.

- Selvfølgelig er der sommetider ting, som haster. Men her har vi altså at gøre med en mutation, som man ikke har set siden august-september, og førende virologer er enige om, at den er uddød.

De Konservative er dog ikke det eneste parti med kritik af regeringens beslutning om at handle hurtigt og slå alle mink ned.

- Regeringen ønsker nu nye vidtgående beføjelser. Kræver hastebehandling tirsdag. Men det er tiden for Folketinget at sige stop!, skriver formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, på Twitter.

- Tingene skal håndteres anderledes - flere skal involveres i beslutningerne og familier, der rammes af indgreb, skal behandles ordentligt.

Liberal Alliance har meldt ud, at partiet vil sige nej til, at lovforslaget hastebehandles.

