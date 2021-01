Nej til Mette F: Slipper ikke for samråd

Statsminister Mette Frederiksen (S) kan hverken slippe for samråd eller spørgsmål til sine ministre, selvom der er udbredt coronasmitte i samfundet.

Det fastslår hendes partifælle, Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S).

Mette Frederiksen har bedt Folketinget om at skrue ned for spørgsmål, krydsforhør og debatter i nogle uger. Det er sket i et brev til formanden:

Folketinget lukker delvist ned grundet corona

'Regeringen håber, at Folketingets partier vil bidrage yderligere til at forebygge smitte i samfundet og sikre ressourcer i ministerierne til at håndtere covid-19 ved at udskyde behandlingen af private beslutningsforslag, forespørgsler, spørgsmål under almindelig del (skriftlige spørgsmål til ministre, red.) og samråd m.v. i de kommende uger', skriver statsministeren.

5. januar præsenterede Mette Frederiksen de nuværende restriktioner. De er nu blevet forlænget

Især de to sidstnævnte punkter er den klassiske måde, som Folketinget holder regeringen i ørerne på.

- Vi prøver at skrue lidt ned for aktiviteten. Men når det handler om kontrol med regeringen gennem fx samråd, er medlemmerne helt frit stillet, og der er fuldstændig den samme mulighed som før, siger Henrik Dam Kristensen.

- Har I så afvist Mette Frederiksens 'håb' om, at man udskyder samråd?

- Det skal forstås sådan, at der ikke er nogen, der kan forhindre folketingsmedlemmer i at stille spørgsmål eller indkalde til samråd. Det står fuldstændig uantastet tilbage.

Ingen forlomme til vaccine

Man kunne ellers ret enkelt sørge for, at Folketinget og centraladministrationen kunne fungere fuldstændig som vanligt, nemlig ved at vaccinere dem.

Men det afviser Henrik Dam Kristensen.

- Vi følger de regler, som sundhedsmyndighederne udstikker omkring vaccination af befolkningen.

- Men hvorfor ikke lade jer vaccinere, så Folketinget kan køre uanfægtet videre?

- Der er jo en alenlang argumentation for, at nogle grupper skal vaccineres før andre, og jeg har den holdning, at myndighedernes plan for vaccination til befolkningen bliver fulgt, siger han.