Nej til sexchikane: Ikke et ord om Kofod

Statsminister Mette Frederiksen stempler nu ind i debatten om sex-chikane. Men hun er fortsat helt tavs om udnævnelsen af udenrigsminister Jeppe Kofod, der er kommet i fokus efter at ligestillingsordfører fra de Radikale og Alternativet skarpt har kritiseret udnævnelsen på grund af hans sex-sag fra 2008.

Se også: Alternativet til Mette F: Et svigt at udnævne Kofod

- Når alt kommer til alt, starter og slutter det med en kulturændring hos den person, der ikke selv kan finde ud af grænsen. Herefter kommer ledelsesansvaret. Og til sidst må den kvinde eller mand, der oplever overgrebet sige fra. Men det må være i den rækkefølge, skriver Mette Frederiksen uden at nævne Jeppe Kofoed med et ord.

- Jeg bakker op!

Magtmisbrug

- Det er vel egentlig ret enkelt. Sexchikane er forkert. Udtryk for en kultur mange af os ønsker endeligt at forkaste. Uforeneligt med det samfund, vi ønsker at være. Jeg bakker op om alle de kvinder, der nu siger fra. De mænd, der giver deres støtte. Jeg bakker op om jer, der står frem og fortæller om egne oplevelser. Jer, der har haft de samme oplevelser, og som ikke ønsker at fortælle om dem. Sofie der går op på den store scene. Jer, der skriver under. Jer, der nikker i det stille. Jeg bakker op.Det gør jeg, fordi sexchikane er magtmisbrug, skriver statsministeren videre.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen.