Nekrolog: Hun var sgu sin egen

Når jeg tænker på Ritt Bjerregaard, mindes jeg ofte Piet Heins berømte Gruk: Lille kat på vejen, hvis er du? Jeg er sgu min egen.

Hun var en af de første kvinder, der blev en magtfuld spiller i dansk politik. Dygtig og effektiv, men stædighed og evne til at skaffe sig fjender betød samtidigt, at hun ikke nåede helt til tops.

Ritt Bjerregaard har gange kaldt sig selv for en strid kælling. Foto: Linda Johansen

Gennem sin 40 år lange karriere har Ritt været minister i flere omgange, EU-kommissær og overborgmester i København.

Hun har spillet en afgørende rolle i de interne kampe i Socialdemokratiet og var blandt de få politikere, som kunne sætte brand i debatten.

Ritt har aldrig været bange for at provokere. Samtidigt har hun ikke så sjældent stået så skarpt i billedet, at diskussionerne nærmest mere er kommet til at handle om hende selv.

Som hun selv sagde:

–Jeg er en strid kælling, og jeg er godt tilfreds med at være det.

Kaffeklubben

Ritt kom i Folketinget i 1971. Allerede fra starten opsøgte hun konflikten. Stem personligt på Jytte Ritt Bjerregaard, stod der på valgplakaterne. Problemet var bare, at plakaterne ikke kun var at se i Otterup-kredsen, men over hele Fyn. Et brud på de interne regler, som sagde, at man kun måtte hænge plakater op i sin egen kreds.

Ritt Bjerregaard og Inge Fischer Møller var to kvinder på bølgelængde. Foto: Jacob Maarbjerg

Der blev hurtigt lagt mærke til hende på Christiansborg. Ikke mindst, efter at hun sammen med Svend Auken havde dannet en kaffeklub, som blev en institution i partiet.

I kaffeklubben udviklede Auken og Ritt det samarbejde og den rollefordeling, der senere skulle gøre dem til et slagkraftigt makkerpar. Auken som den udadvendte billetsælger og Ritt som organisatoren, der med jernhånd styrede tropperne.

Knud Heinesen overtager undervisningsministeriet (midlertidigt) efter Ritt Bjerregaards fyring. Overdragelsesforretningen i ministeriet. Ritt Bjerregaard takker personalet og fælder en tåre. Foto: Erik Petersen

Ritts politiske liv var præget af magtkampe, hvoraf især to fik afgørende indflydelse på hendes karriere.

Hotel Ritz

I december 1978 kunne Ekstra Bladet afsløre, at Ritt som undervisningsminister under et officielt besøg i Paris havde overnattet 13 døgn på det fashionable Hotel Ritz, det dyreste hotel i den franske hovedstad. Regningen lød på 50.000 kr. Plus dyre middage og leje af bil med privatchauffør.

Statsminister Anker Jørgensen var rasende og krævede, at hun af egen lomme skulle betale 20.000 kr. tilbage til statskassen. Men Ritt nægtede og blev fyret, hvilket resulterede i den berømte tåre ved afskedsceremonien i ministeriet.

Ritt Bjerregaard og veninderne: Helle Degn og Jytte Andersen. Foto: Jens Dresling

En anden sag bragte hende på kollisionskurs med sin gamle makker Svend Auken.

I juni 1991 var Ritt var fra en beskeden to-værelses lejlighed på Amager flyttet ind i en 200 kvadratmeter pamperlejlighed på Vesterbrogade midt i hovedstaden til 4600 kr. om måneden. Men Ritt boede officielt slet ikke i København, men på Fyn. Derved kunne hun hæve det forhøjede skattefri omkostningstillæg, som Folketinget giver sine medlemmer fra provinsen.

Poul Nyrup

Flytningen gav anledning til en masse ballade. I starten fik Ritt fuld opbakning fra Auken, men presset på ham voksede, og han måtte til sidst fyre hende som gruppeformand. Hævnen kom, da hun et år senere støttede Poul Nyrup i formandsopgøret.

Undervisningsminister Ritt Bjerregaard på Folketingets talerstol under debat om RUC i 1976. Foto: Erik Petersen

Men forholdet mellem Ritt og den nye formand blev aldrig hjerteligt. Da Nyrup stemplede ind som statsminister i 1993, ønskede Ritt at blive enten udenrigsminister, miljøminister eller formand for Folketinget. Hun fil tilbudt jobbet som trafikminister, hvilket hun betragtede som en fornærmelse.

Ritt blev aldrig en del af Nyrups inderkreds, men da han ikke turde lade hende gå løs på Christiansborg, blev hun sendt til Bruxelles som EU-kommissær for miljøet.

’Kommissærens dagbog’

Her følte hun sig hjemme på de bonede gulve – men skabte også konflikter. Mest, da hun skrev ’Kommissærens dagbog’ om sit første år i kommissionen, hvor hun fortalte om, hvad der blev sagt på lukkede møder. Bogen blev trykt, men hun blev tvunget til at trække den tilbage.

Men Ritt forblev Ritt. Det skabte således vældig opsigt, da hun til en socialdemokratisk kongres i Aarhus ankom i kommissionens bil med privatchauffør, Selv var hun fløjet fra Bruxelles til Tirstrup, mens chaufføren havde kørt samme vej for at bringe hende fra lufthavnen til kongrescentret. Efterfølgende blev hun fragtet til Billund lufthavn, inden chaufføren igen kørte de 1000 kilometer tilbage til Bruxelles.

Også privat fulgte Ritt Bjerregaard sin egen vej. Foto: Jonathan Damslund

Ritts privatliv skilte sig også ud. Ganske vist var hun gift med historikeren og forfatteren Søren Mørch i mere end 50 år, men forholdet var åbent.

– Vi accepterede, at vi godt kunne have andre kærester og langvarige forhold, men at man blot skal orientere hinanden, fortalte hun.

Ingen børn

Hun talte ligeledes åbent om, hvorfor parret aldrig fik børn. Hovedårsagen var, at Ritt tidligt i forholdet havde et foster uden for livmoderen, og det fik hende til at opgive drømmen.

– Og jeg begiver mig ikke ud i at fortryde, sagde hun og kastede i stedet kærligheden på sine niecer.

Ritta Bjerregaard fortrød aldrig, at hun og ægtemanden, Søren Mørch, ikke fik børn. Foto: Ole Henning Hansen

Ritt kæmpede ukueligt med metastaser i lungerne, efter at hun i 2015 fik konstateret endetarmskræft. Og livets slutfase blev planlagt i alle detaljer. Sammen med sin Søren købte hun et gravsted på Vestre Kirkegård. En sten blev bestilt, og der blev plantet fem æbletræer rundt om gravstedet. Og veninden Anne Linnet skal synge ’Hun fletter sit hår’ ved begravelsen – en sang, som Anne Linnet har skrevet netop til Ritt.

Ritt, der vil blive husket som en af efterkrigstidens mest markante danske politiker, blev 81 år.