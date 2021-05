Nervekrig: Krævede Mettes tale ændret

Det er velbeskrevet, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, og Statsministeriet har været uenige om corona-nedlukningen af Danmark.

Men den nye bog ’Det første år’, som udgives på Politikens Forlag, tager læserne med ind bag kulissen - og man kan blandt andet læse, at Brostrøm nægtede at deltage i et pressemøde, hvis ikke statsminister Mette Frederiksen ændrede i sin tale.

’Hvis du siger det der, så bliver det uden mig,’ lød det fra Brostrøm lige før et pressemøde 10. marts sidste år.

Mette bøjede sig

Forud var gået en diskussion om definitionen på de ’sårbare’ i samfundet. Statsministeren endte med at bøje sig - og tage nogle vendinger ud af talen.

Brostrøm gjorde det ifølge bogen klart, at han var træt af at blive dikteret af Statsministeriet.

Men allerede dagen efter blev Danmark lukket ned på et nyt pressemøde. I modstrid med Brostrøms anbefalinger - og ’corona-generalen’ portrætteres i bogen generelt fodslæbende - og uden forståelse for krisen alvor og omfang.

Den 11. marts 2020 lukkede Mette Frederiksen landet yderligere ned.

Bestilte spørgsmål fra pressen

Et andet eksempel fra bogen beskriver, hvordan Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Justesen og en pressemedarbejder i statsministeriet under et direkte pressemøde på sms og verbalt opfordrede de politiske journalister til at stille bestemte, helt konkrete spørgsmål, fordi man ikke var tilfreds med de formuleringer, som Søren Brostrøm brugte i sine svar.

En helt usædvanlig fremgangsmåde.

Men en kvindelig reporter bed på - og det gav Mette Frederiksen lejlighed til at afbryde Brostrøm på pressemødet og formane, at danskerne skulle droppe at give kram og håndtryk.