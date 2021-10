Nestor på Slotsholmen: Mink-drab dukkede op i 11. time - ingen talte om hjemmel

Mette Frederiksen og co. valgte at slå alle mink ihjel - uden at tale om lovhjemmel - selvom embedsværket ikke havde undersøgt og forberedt løsningen.

Det oplyser Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet siden 2001, om et centralt møde 3. november 2020 i regeringens koordinationsudvalg.

'Aflivningsmodellen' som den rutinerede departementschef kalder den, 'kom frem på mødet' og var ikke en del af materialet, fortæller han i Minkkommissionen torsdag ved Retten på Frederiksberg.

Forud for mødet havde embedsmændene i en række ministerier arbejdet på to modeller for at imødekomme corona-mutationer blandt mink, oplyser departementschefen.

Det drejer sig om nedlukning af erhvervet - et forbud mod mink - eller dvale, hvor omkring tre millioner avlsdyr kunne overleve.

Regeringen valgte dog en tredje model på mødet i Koordinationsudvalget, hvor statsminister Mette Frederiksen sidder for bordenden: aflivningsmodellen, som der senere viste sig ikke at være lovhjemmel til.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ingen snak om lovgrundlag

Selvom dødsdommen over samtlige mink ikke havde været undersøgt og forberedt af embedsmændene, gik regeringstoppen dog ikke ind i spørgsmålet om lovlighed.

- Der var ingen diskussioner om hjemmel til aflivning, siger Michael Dithmer, der - ligesom alle andre - ikke vidner under strafansvar i Minkkommissionen ved Retten på Frederiksberg.

- Var det indlysende med hjemmel, eller var det, fordi man slet ikke havde overvejet det, spørger Jakob Lund Poulsen.

- Hjemmelspørgsmålet var ikke oppe, og det er heller ikke normalt, at det kommer op i K-udvalget, fordi man regner med, at det er den enkelte ministers ansvar, forklarer Michael Dithmer, der betegnes som nestoren blandt departementscheferne på Slotsholmen.

- Er det ikke vigtigt at vide, om der er hjemmel, eller hvordan man tilvejebringer det? lød det opfølgende fra udspørgeren.

- Det var en overordnet drøftelse i K-udvalget. Hvis man træffer en beslutning og finder ud af, at der er noget, som mangler, så kan man godt rette op på det, fortæller departementschefen.

- Træffer man en beslutning uden reelt kendskab til de lovgivningsmæsse konsekvenser?

- Jeg erindrer ikke, at der var en hjemmels-diskussion, siger Michael Dithmer, der også fortæller, at der ikke laves referat af møder i Koordinationsudvalget.

Bilag seks minutter før

De sidste bilag - 2 og 2A - til mødet kom seks minutter før, mødet gik i gang 3. november 2020. kl. 21.30.

Alligevel annoncerer regeringen aflivningen 4. november på et pressemøde, uden at der præsenteres planer for hastelovgivning til at skabe et lovgrundlag.

Allerede i september sidste år stod det internt i det daværende Miljø- og Fødevareministerium klart, at hvis alle mink i Danmark skulle aflives, skulle der skabes ny lovgivning, der gav myndighederne lov til at kræve dette.

Det forklarede afdelingschef Tejs Binderup fra det daværende ministerium under sin afhøring tidligere i Minkkommissionen.

Ifølge både ham og interne mails, der blev vist under afhøringen, er der i september en klar opfattelse i Miljø- og Fødevareministeriet af, at lov om hold af dyr ikke giver myndighederne hjemmel til at slå alle mink ihjel.

Minkkommisionen skal senere udspørge Mette Frederiksen og andre centrale ministre og embedsfolk.