Newyorkere er lettede over Trump-dom: - Vi skreg af glæde

Newyorkere er ikke overrasket over, at Donald Trump tirsdag aften blev dømt for seksuelt overgreb

Jublen var ikke til at tage fejl af hos de newyorkere, som Ekstra Bladet talte med, efter at Donald Trump blev kendt skyldig i at have seksuelt forgrebet sig på en kendt forfatter

Der gik et sug gennem Ann Campbell og Stephanie Seremetis, da et nævningeting i New York City tirsdag kendte ekspræsident Donald Trump skyldig i seksuelt overgreb mod forfatter og journalist E. Jean Carroll.

Det fortæller de i kor, da Ekstra Bladet møder dem i Washington Square Park på Manhattan ikke langt fra det retslokale, hvor beslutningen blev truffet kort tid forinden.

- Vi er fuldstændig lykkelige og lettede. Vi skreg måske lidt af glæde, da vi hørte nyheden, udbryder Ann Campbell, inden hendes partner, Stephanie Seremetis, bryder ind:

- Vi er meget glade for at høre, at han bliver holdt ansvarlig for, hvad han har gjort. Jeg var bange for, at det ville gå den anden vej. Det var jeg faktisk sikker på, at det ville.

E. Jean Carroll havde sagsøgt Trump for at have voldtaget hende en forårsaften i 1996 i det luksuriøse shoppingcenter Bergdorf Goodman på Manhattan og derefter ærekrænke hende ved at nægte, at det er sket.

Nævnetinget frifandt Trump for voldtægt, men for det seksuelle overgreb og æreskrænkelsen skal han betale hende i alt 5 millioner dollars i erstatning. Det svarer til cirka 34 millioner kroner.

Sagen er dog langtfra slut. Donald Trump vil anke afgørelsen, og indtil da skal han ikke udbetale en dollar.

Trump var præsident fra 2017 til 2021 og er lige nu favorit til at blive republikanernes præsidentkandidat ved valget i 2024.

Hvordan har I det med, at Donald Trump kan blive jeres næste præsident?

- Det er forfærdeligt. Skræmmende. Et mareridt. Den værste dag i mit liv var, da han vandt valget i 2016, og det har været den største lettelse ikke at have ham som præsident i to år, fortæller Stephanie Seremetis.

'Hjem' til Danmark

Parret har tidligere boet og arbejdet i Danmark i otte år, og de er mere end klar til at rykke teltpælene op og vende 'hjem' til Skandinavien, hvis Trump kommer tilbage i Det Hvide Hus.

- Hvis han vinder næste valg, er vi klar til at flytte tilbage til Danmark. Så skal vi væk herfra, siger Ann Campbell.

- Det her land har ændret sig så meget. Førhen ville en brøkdel af det, Trump har gjort, være nok til at ødelægge enhver politiker, men han har så mange følgere, at han potentielt kan vinde endnu et valg. Det er skræmmende.

Donald Trump hævder, at han aldrig har mødt E. Jean Carroll. Foto: Ritzau Scanpix

Manhattan, hvor retssagen fandt sted, og hvor Donald Trump i årevis har boet, er den mest demokratiske kreds i hele USA.

Ved præsidentvalget i 2020 stemte hele 86 procent af vælgerne på demokraternes Joe Biden, og denne forårsaften, hvor parken vrimler med liv og mennesker, er det svært at finde nogen, der tager Trump i forsvar.

Jake Schaefer har fulgt retssagen og regnede ikke med, at Trump ville blive kendt skyldig. Foto: Ditte Lynge

19-årige Jake Schaefer er oprindelig fra Washington, D.C., men bor og studerer nu i byen. Han har fulgt retssagen og håber heller ikke, at Trump bliver præsident igen.

- Der er ikke længere noget, der kan overraske mig ved ham, siger han til Ekstra Bladet.

- Det var katastrofalt, da han var præsident sidst, og det vil være katastrofalt, hvis han bliver præsident igen. Han er en løgner, og han har løjet i årevis. Jeg stoler ikke på et ord, der kommer ud af hans mund. Han mistede sine kvalifikationer til at blive præsident igen for længe siden.

Ifølge Brian Dube er Donald Trump liste af løgne for lang, til at han vil stemme på ham.

Brian Dube vil hverken definere sig som republikaner eller demokrat, men han nægter allerede nu at stemme på Donald Trump ved næste valg.

- Der er for meget negativt med ham. Alle her i området er liberale, det er jeg ikke nødvendigvis, men jeg synes, at der kommer for mange løgne fra ham, siger han.

- Jeg har hørt nogle sige, at de bedste og mest effektive præsidenter, vi har haft i USA, er nogle af de mest moralsk forkastelige. Det er måske rigtigt, men en fyr som ham bør ikke være præsident.