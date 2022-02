Ni nedslag i den historiske skandale

Det skorter ikke på drama i dansk politik for tiden. Her får du Hans Engells analyse af spionsagen, som den står lige nu

Sagerne mod spion- og departementschef Lars Findsen og tidligere minister Claus Hjorth Frederiksen (V) er blandt de største skandaler i nyere politisk historie. Måske den største.

Skandalen vil være total, hvis sagerne falder fra hinanden, og anklagemyndigheden står med håret i postkassen, fordi beviserne alligevel ikke var stærke nok.

Indtil nu er der stort set intet sluppet ud om substansen i sagerne. Meget tyder dog på, at begge sager handler om brud på tavshedspligt. Men de to sager mod Findsen og Hjort er langtfra ens:

1. Selv om de begge er sigtet efter samme paragraf i straffeloven, peger alt i retning af, at sagen mod Hjort er efter en langt mildere skala end sagen mod Findsen.

Paragraf 109, som sigtelsen omhandler, har nemlig både den hårde paragraf med en straframme på 12 år og en uagtsom del med to års fængsel eller bøde som maksimum.

2. Der er også den store forskel, at Lars Findsen formentlig har været genstand for en intensiv og langvarig efterforskning - herunder aflytning. Det har Hjort ikke.

Hertil kommer, at en dommer nu for tredje gang har besluttet at varetægtsfængsle Findsen i en måned. Man sætter ikke en af landets tungeste embedsmænd tre måneder i varetægt, medmindre beviserne har vægt.

3. Det mystiske i sagen er så, at Findsen selv i byretten fik sagt til medierne, at sagen er 'vanvittig’.

Ville han - der er landets mest erfarne embedsmand, når det handler om efterretningssager - sige det, hvis beviserne imod ham er af en sådan art, han selv må indse alvoren?

4. Claus Hjort fortalte forleden på Facebook, at baggrunden for sigtelsen mod ham var en bunke 'avisartikler og debatter’. Det er ’langtfra statshemmeligheder’, siger han.

Det peger i retning af, at det er hans udtalelser om blandt andet samarbejdet med USA på efterretningsområdet, der er grundlaget for sigtelsen. Hjort hævder, at alt har været fremme tidligere, at der ikke er ’blå briller og skæg’ i hans udtalelser, samt at han som politiker blot har deltaget i en politisk debat.

Foto: Peter Hove Olesen

5. Det er et åbent spørgsmål, hvorfor anklagemyndigheden har rejst sigtelse mod Hjort. Man har aldrig oplevet noget tilsvarende. Muligvis har anklagemyndigheden valgt at slå til, fordi Findsen-sagen sætter fokus på hele lækage-problematikken.

Hvor meget eller lidt kan embedsmænd samt nuværende og tidligere ministre tillade sig at sige om efterretningsforhold? Grænsen er svær, for hvornår udtaler Hjort sig som politiker, og hvornår røber han fortrolig viden? Det skal en dommer afklare, hvis sagen kommer så langt.

6. Vi kan også konstatere, at sagen om den famøse pressemeddelelse i august 2020 fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne med dommer Michael Kistrup som formand ikke har nogen direkte sammenhæng med sigtelserne mod Lars Findsen.

I den sag blev Tilsynet fejet helt af bordet, da tre landsdommere pure frifandt medarbejderne fra FE, herunder Lars Findsen. I en kortfattet pressemeddelelse oplyste den daværende forsvarsminister, Trine Bramsen (S), at de pågældende kunne vende tilbage til deres job i FE.

Hvorfor kom denne melding, når hun vidste, at Lars Findsen på det tidspunkt havde siddet fem dage i varetægt? Svaret er, at regeringen som arbejdsgiver måtte træffe denne beslutning hurtigt alene af ansættelsesretlige grunde.

Men den daværende forsvarsminister valgte at formulere sig med så spids pen, at når nu Findsen gik fri i den ene sag, kunne der godt være en anden sag, som førte til fængslingen. Men denne konklusion skulle man kunne læse tyrkisk for at opfange.

Med andre ord: Når Lars Findsen nu på tredje måned sidder bag lås og slå handler det om noget andet og mere end sagen med tilsynet.

Foto: Peter Hove Olesen

7. Det meget lange sagsforløb virker underligt. Hvorfor skal der bruges mere end tre måneder på at efterforske en sag, hvor man må gå ud fra, beviserne er der?

8. Sagerne mod Hjort og Findsen har nu antaget en karakter, som hurtigt kan få politiske konsekvenser. Falder det hele sammen som i sagen mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf, vil der komme bjerge af kritiske spørgsmål.

9. De to sager kan nemlig ikke holdes væk fra politikernes bord. Claus Hjort-sagen fordi det kræver Folketingets ophævelse af hans immunitet som folketingsmedlem, hvis der rejses tiltale. Folketinget vil vide hvorfor.

For Findsens vedkommende fremgår det af straffeloven, at justitsministeren formelt skal tiltræde, at der rejses tiltale, hvis det gælder alvorlige sager som f.eks. statens sikkerhed. Vælger Nick Hækkerup ikke at følge anklagemyndighedens indstilling, skal Folketingets formand orienteres.

Kort sagt: Hvis nogen savner drama i dansk politik, står den næste sag allerede klar til at afløse alle de andre.

