Ni partier fremlægger forslag for at åbne dør til forsvarsforlig

De ni partier uden for regeringen har sat sig sammen og er kommet frem til alternative finansieringsforslag end at skrotte en helligdag for at få adgang til forsvarsforhandlingerne.

Det fremgår af en fælles pressemeddelelse fra de ni partier i Folketinget, som ikke er med i SVM-regeringen.

Det vil sige SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Regeringen har foreslået at afskaffe store bededag som helligdag for at finansiere de øgede forsvarsudgifter. Det er blevet mødt af heftig kritik fra blandt andet fagbevægelsen.

De ni partier, som ikke alle er imod afskaffelsen af en helligdag, opfordrer regeringen til at droppe forslaget om at skrotte store bededag som en adgangsbillet til selve forhandlingerne.

Det er altså koblingen mellem afskaffelse af store bededag som betingelse for at være med i forhandlingerne om et forsvarsforlig, som partierne står sammen om at være modstandere af.

- Det er urimeligt at stille en samlet forligskreds overfor én eneste mulig finansiering, før der er indkaldt til forhandlingerne, lyder det i pressemeddelelsen.

- På den baggrund foreslår de ni partier nu andre finansieringsmuligheder med ønsket om, at regeringen åbner for adgangen til de kommende forsvarsforhandlinger, lyder det videre.

I sidste uge meddelte forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at De Radikale, SF og De Konservative, som var med i Det Nationale Kompromis om øgede forsvarsudgifter, senest fredag i denne uge skal give svar på, om de vil stemme for at afskaffe store bededag.

Afskaffelsen af en helligdag skal ifølge regeringen bidrage til at finansiere selve forsvarsaftalen.

Og hvis partierne vil med i et kommende forsvarsforlig, som de har sagt, at de vil, så skal de også støtte finansieringen, lød det fra Ellemann-Jensen.

Altså afskaf store bededag, ellers er der ikke adgang til forhandlingerne. Det har flere partier beskrevet som bøllemetoder.

- Vi har fremlagt finansiering krone for krone. Nu er der ikke længere noget argument for koblingen mellem forsvarsforliget og store bededag. Nu er det op til regeringen, om den reelt vil samarbejde, så forsvaret ikke bliver taget som gidsel, siger K-formand Søren Pape Poulsen.

De ni partier mener at have fundet tre finansieringselementer, som giver i alt tre milliarder kroner.

Finansieringen foreslås fra tre kilder.

For det første vil oppositionspartierne afsætte 1,25 milliarder kroner fra et samlet løft på 5 milliarder kroner af den offentlige investeringsramme.

For det andet vil partierne finde penge i vinterhjælpen, som der blev indgået aftale om i september 2022. Den er, skriver partierne, varigt overfinansieret med 1 milliard kroner.

Den tredje kilde er en yderligere sanering af erhvervsstøtten, som giver 0,75 milliarder kroner.

De Radikale er modsat det store flertal i oppositionen ikke imod at afskaffe store bededag. Men partiet vil ikke acceptere, at regeringen opstiller det som en betingelse for at være med i en forsvarsaftale.

- Jeg er faktisk lidt stolt over, at det er lykkes at samle så mange og så forskellige partier om tre alternative finansieringsforslag til det kommende forsvarsforlig, siger Martin Lidegaard i en skriftlig udtalelse.

- Lad os nu finde løsninger om vores fælles sikkerhed, der samler – ikke det modsatte.