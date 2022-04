Nick vandt årelang jobcenter-kamp: Nu er han død

31-årige Nick Manniche, der blev jagtet af jobcentret, mens han kæmpede for sit liv, er nu død.

Det oplyser Nicks mor til Ekstra Bladet. Men inden sin død skulle den unge mand igennem et uværdigt forløb, hvor jobcentret jagtede ham i fem år og helt til det sidste. Også imens han lå i koma.

Efter Ekstra Bladet har beskrevet forløbet de seneste månder, fik han alligevel sin førtidspension.

En lang og sej kamp med systemet var slut, og beviset på det skulle være udbetalt 1. maj. Men så langt nåede Nick Manniche og familien aldrig. Få dage inden sov han stille ind.

Forinden havde Nick Manniche i fem år kæmpet mod en aggressiv leukæmi, hvor hospitalet havde forsøgt alt for at redde hans liv. Stamcelletransplantationer, kemo og strålebehandlinger blev prøvet, men uden held. Og onsdag 27. april kunne hans krop ikke holde til mere.

På Rigshospitalet sov han ind klokken 18.28, mens hans mor holdt ham i hånden.

Knust mor

Bettina Manniche er fuldstændig knust over tabet af sin søn, men hun forsøger at mindes ham for alt det gode.

- Jeg vil huske Nick som den fantastiske søn, han var. Omsorgsfuld, og han beklagede sig aldrig trods så mange år i det sygdomshelvede, siger Bettina Manniche til Ekstra Bladet.

Hun kan slet ikke forestille sig et liv uden Nick.

- At jeg aldrig skal høre ham råbe 'hey mama', når jeg kommer ind ad døren, knuser mig fuldstændigt, siger Bettina Manniche

Samtidig er hun også ked af den behandling, Nick fik af systemet.

- I fem år negligerede de min søns sygdom, og nu skal jeg begrave ham. Men de sparede pengene, for han skulle have haft sin første pension udbetalt her 1. maj, siger Bettina Manniche.

Bettina Manniche er knust over tabet af sin søn. Privatfoto

Afvist

Ekstra Bladet har afdækket Nick Manniches jobcenter-mareridt under hans sygdomsforløb, hvor han igen og igen blev afvist i sit forsøg på at få en midlertidig pension. Fem års helvede, der kulminerede i foråret.

Så sent som 7. marts ringede jobcentret til Nick Manniche, men han kunne ikke selv tage telefonen. Han lå nemlig i koma, og det var Nicks mor, der måtte besvare opkaldet.

I den anden ende kunne personen fra jobcentret blot give den besked til Nick og hans mor, som de havde fået så mange gange før. Et afslag. Derudover fik Nicks mor at vide, at han ikke var syg nok til at modtage førtidspension. Derfor måtte han forblive på den kontanthjælp, han i mellemtiden var blevet gammel nok til at få.

Samtalen fandt altså sted, imens en dødssyg Nick Manniche lå i koma, og det blev dråben for Bettina Manniche, der besluttede sig for at kontakte Ekstra Bladet. Hun sendte et brev til nationen!, og derfra gik det stærkt.

Nick vandt til sidst kampen imod systemet, men tabte på tragisk vis til kræften.

