Nicolai Wammen går på forældreorlov

Finansminister Nicolai Wammen (S) tager på forældreorlov frem til 5. februar.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Mens orloven står på, overtager skatteminister Morten Bødskov finansministerens opgaver.

Nicolai Wammen selv skriver på Facebook, at han og hans kone, Karen, blev forældre til sønnen Christian kort før coronakrisen ramte.

Nicolai Wammen er blevet far

'Siden har Christian mest set sin far i tv,' skriver Wammen i opslaget.

Han skriver, at han er stolt over de aftaler, han i den seneste tid har lavet, blandt andet den, der tirsdag blev fremlagt om en grøn skattereform.

Aftale på plads: Ensartet CO2-afgift må vente

'Lige så meget glæder jeg mig nu som far til at gå på barsel til og med 5. februar. Og at den næste tids aftaler bliver legeaftaler med Christian,' skriver han.

Ud over skattereformen har Nicolai Wammen for nylig afsluttet forhandlingerne om næste års finanslov, som er kommet på plads med opbakning fra regeringens støttepartier.

Overblik: Sådan bliver den kommende finanslov