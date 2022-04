Nødråb fra DF-ansatte: Krænkelser, frygt og bagtalelse

Medarbejderne flygter, der bliver råbt og bagtalt, og nu går den ikke længere.

Dansk Folkeparti har fået en opsang fra Arbejdstilsynet, der var forbi partiets kontor på Christiansborg 30. marts. Her mødte tilsynet en sønderlemmende kritik af partiets arbejdsmiljø fra medarbejdernes side.

Nu har tilsynet i et brev til partiet 8. april, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, tilbudt at lave en aftale om, at tilsynet ikke foretager sig yderligere for nu - under forudsætning af, at partiet skal 'gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og løse det problem, der er mistanke om,' lyder det.

Arbejdstilsynet har en mistanke om, at der er tale om krænkende handlinger, der potentielt kan være en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, selvom der endnu ikke er konstateret overtrædelser.

Bagtalelse og overfusninger

Partiet har fået tilbudt aftalen, fordi tilsynet efter besøget har mistanke om, at de ansattes arbejde ikke er 'sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på grund af krænkende handlinger', lyder det.

Og det er heller ikke småting, som tilsynet konstaterede ved besøget på DF-kontoret på Christiansborg, hvor de talte med både arbejdsmiljørepræsentanter og andre ansatte.

De fortalte, hvordan det 'nuværende psykiske arbejdsmiljø bl.a. er præget af grupperinger, dårlig stemning og en kultur med 'lukkede døre'. Der er ansatte, der oplever, at der foregår hvisken og bagtalelse internt, og det opleves af nogle som en markant ændring fra tidligere, hvor samarbejdet har været åbent og tillidsfuldt', står der.

Ansatte har også berettet, hvordan der foregår krænkende handlinger i form af højlydte udskældninger og overfusninger på gangene, at man bliver ignoreret og mødt med tavshed, når man siger godmorgen, og 'mere eller mindre indirekte nedvurdering af ansattes arbejdsindsats og kompetencer'.

Der nævnes ingen navne i skrivelsen fra Arbejdstilsynet, men da flere folketingsmedlemmer tidligere på året forlod partiet, var det blandt andet med kritik af Pia Kjærsgaard.

- Jeg har da aldrig oplevet sådan noget som det, der er foregået med Pia Kjærsgaard de seneste måneder. Hun synes, at hun kan tillade sig at opføre sig præcis, som det passer hende. Hun råber både ad ansatte og folketingsmedlemmer, sagde Lise Bech til DR.

Det samme lød fra Liselott Blixt.

Frygt

De ansatte har også fortalt til Arbejdstilsynet, hvordan de oplever, at det er svært at sige fra, hvis man bliver udsat for krænkende handlinger, og særligt når det kommer fra 'nogle med en højere status i partiet'.

Tilsynet skriver ligeledes, at der er ansatte, der er bange for selv at blive udsat for krænkende handlinger og bange for konsekvenserne ved at sige fra.

Det nævnes desuden, at flere inden for det seneste år har været længerevarende sygemeldt, og at der de seneste måneder har været omtrent 18 opsigelser og fratrædelser.

Flere nævner desuden, at der er et stort arbejdspres i form af 'ubalance mellem krav og ressourcer', som det hedder i tilsynet skrivelse.

Sådan lyder aftalen

Hvis Dansk Folkeparti ikke indgår en aftale med Arbejdstilsynet, må de forvente, at tilsynet kommer på besøg igen.

Indgår de i stedet aftalen, forpligter tilsynet sig til at give partiet vejledning til at løse det problem, det har en mistanke om eksisterer på DF-kontorerne.

Partiet forpligter sig omvendt til, at de ansattes arbejde i Dansk Folkepartis folketingsgruppe 'planlægges, tilrettelægges og udføres, så krænkende handlinger ikke forringer ansattes sundhed på kort eller lang sigt', lyder det.

Det skal sikres inden 1. oktober 2022.

Desuden skal arbejdsmiljøorganisationen AMO orienteres om aftalen og inddrages i arbejdet med problemerne.

Tilsynet skal orienteres, hvis der opstår problemer med arbejdet, for eksempel at de ikke kan løse problemer inden fristen 1. oktober i år.

Erkender 'rystelser'

Det fremgår af brevet, at Peter Skaarup, der er partiets gruppeformand, er blevet forelagt oplysningerne.

Det skulle egentlig have været partisekretær Jens Vornøe, men han var ikke tilgængelig, da Arbejdstilsynet var på besøg.

Over for Ekstra Bladet erkender Peter Skaarup, at der har været uro, der er gået ud over medarbejderne.

'Det er jo nok ingen hemmelighed, at vi gennem de seneste måneder har oplevet en turbulent periode og det har selvfølgelig givet nogle rystelser, som desværre også er gået ud over medarbejdere,' siger han til Ekstra Bladet i en skriftlig kommentar.

Han oplyser desuden, at partiet tager imod Arbejdstilsynets tilbud, så partiets 'medarbejdere er glade for at gå på arbejde', siger han.

