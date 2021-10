Nøl giver pote: Scorer ny gevinst på boligfusk

Efter at Ekstra Bladet i sommer afslørede den nu tidligere S-boligordfører Tanja Larsson i fusk, har hun de seneste måneder nølet med at få solgt sin omstridte andelslejlighed i det københavnske nordvestkvarter.

Larssons langsommelighed viser sig nu at være en ganske god forretning.

Den pågældende andelsboligforening afholdt nemlig generalforsamling tirsdag aften - og ved den lejlighed fik foreningens andelskrone endnu et nøk opad med 750 kroner pr. kvadratmeter.

Tanja Larsson meddelte i sommer, at hun ønskede at sælge lejligheden straks. Men en vurderingsmand har ifølge Ekstra Bladets oplysninger trods flere forsøg ikke kunnet få adgang til lejligheden før i de kommende dage - altså efter generalforsamlingen og opskrivningen af andelskronen.

Konkret betyder det, at værdien af Tanja Larssons lejlighed er steget med yderligere godt 40.000 kr. som følge af den nu forhenværende boligordførers nøl.

Scorer 30 pct.

Det har i det hele taget været særdeles lukrativt for Tanja Larsson, at hun har beholdt sin københavnerlejlighed i årevis, selvom det har været lodret i strid med andelsforeningens regler. Hun har således fremlejet boligen, siden hun fraflyttede den i 2016, hvilket er et direkte brud på foreningens vedtægter.

I denne periode er lejlighedens samlede værdi steget med næsten 200.000 kroner. I alt er hendes 54 kvm store andelslejlighed nu 648.000 værd og er altså steget 30 pct. i værdi i de år, Larsson i strid med reglerne har fremlejet den.

Trækker sig

Da Ekstra Bladet i juli afslørede Larssons boligfusk, bedyrede hun ellers, at hun 'snarest muligt' ville skille sig af med lejligheden. Men salget har altså ladet vente på sig.

Torsdag meddelte Tanja Larsson så, at hun trækker sig som Socialdemokratiets boligordfører:

- Jeg må konstatere, at jeg ikke har fået ryddet op i min boligsituation, på trods af at jeg i sommer satte min andelsbolig til salg via andelsboligforeningen med henblik på at sælge snarest muligt. Det er uacceptabelt, og derfor har jeg meddelt min gruppeformand, at jeg trækker mig som boligordfører. Jeg bruger nu alle mine kræfter på hurtigst muligt at få solgt andelsboligen og komme videre, lyder det i en kommentar til Ekstra Bladet.

Ny afsløring

Tanja Larssons beslutning om at trække sig kommer efter endnu en afsløring af hendes boligforhold.

Ekstra Bladet har således afdækket, at hun i knap to år har misbrugt en af Folketingets gratis lejligheder i hjertet af København, så hun samtidig kunne fremleje sin egen andelslejlighed.

Dobbeltmoral i højeste potens

Socialdemokratiet fremlagde så sent som tirsdag sit boligudspil 'Tættere på II - byer med plads til alle', der blandt andet skal føre til, at også 'almindelige lønmodtagere kan bo i København'.

Tanja Larsson har som partiets boligordfører da også gentagne gange udnævnt sig selv som forkæmper for, at storbyens boligmarked ikke skal være forbeholdt eliten.

Dét har dog ikke afholdt socialdemokraten fra selv at tiltuske sig en gratis politiker-hybel for efterfølgende i strid med reglerne at tjene penge på at fremleje sin egen andelslejlighed og dermed altså netop afholde en almindelig lønmodtager fra at kunne købe sig ind på det trængte, københavnske boligmarked.

Efter boligminister Kaare Dybvad præsenterede det nye udspil, har der været larmende tavshed fra partiets boligordfører.

Boligministeren var i sommer ude efter sin boligordfører for at have forbrudt sig imod sin andelsboligforenings regler.

'Ift. (i forhold til, red.) min ordfører er det selvfølgelig ikke i orden, man skal overholde andelsforeningens regler,' skrev Kaare Dybvad på Twitter.