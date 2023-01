- Nogle skal forlade deres stilling

Lars Løkke Rasmussen vil ikke svare på, hvem der fik idéen til at afskaffe store bededag

Nedlæggelsen af store bededag koster stillinger i det offentlige. 2700, vurderer Beskæftigelsesministeriet, oplyser flere ordførere.

Samtidig forklarer regeringen inddragelsen af fridagen med et ønske om at øge udbuddet af hænder på arbejdsmarkedet.

Hvordan hænger det lige sammen?

- Når hver enkelt skal arbejde syv-otte timer mere på et år, så bliver der behov for lidt færre offentligt ansatte. Så er der faktisk nogle ansatte, der formentlig skal fyres. De er så til rådighed for den private sektor. Antallet af personer, som den private sektor kan ansætte, bliver på den måde forøget.

Sådan forklarer professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen.

- Så der er folk, som risikerer at miste arbejdet som et resultatet af det her?

Annonce:

- Ja, det er der. Det kan blive ved naturlig afgang og andre ting. Men der er et antal offentligt ansatte, der skal forlade deres stillinger.

Behov for færre

- Antallet af personer, der skal levere serviceydelser for det offentlige, skal falde, fordi hver enkelt skal arbejde noget mere. Det er mekanismen for den offentlige sektor. Vi får behov for færre mennesker - de skal så arbejde i den private sektor.

- Det kræver vel, at de kan bruges i den private sektor?

- Det er klart, for det er ikke nødvendigvis noget, de kan fra dag et. Men det skal ske over tid.

- Afslører regeringen med det her, at nedlæggelsen af store bededag er en spareøvelse?

- Nej, det er ikke en spareøvelse som sådan. Du beder folk om at levere noget mere. På den måde får de mere indkomst, men betaler også mere i skat.

- En piskeøvelse?

- Ja, det er jo ikke noget, folk har bedt om, siger Bo Sandemann Rasmussen.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) bekræfter, at regeringen ønsker at afskaffe store bededag som helligdag.