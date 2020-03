Nordens duks: Island har helt styr på corona

'Test, test, test': Selv raske testes, mens Island holder samfundet åbent. Mette Frederiksen mener ikke, at hun lukkede Danmark for hurtigt og for hårdt

Statsminister Mette Frederiksen vil gradvist åbne et næsten hermetisk lukket Danmark igen efter påske. Hvis borgerne opfører sig forsvarligt. Det røbede hun i går på et pressemøde.

Men mens Danmark stort set er lukket ned, er situationen helt anderledes i Island. Og har været det i ugevis:

Skolerne er åbne, folk kan rejse ind og ud, og det er stadig tilladt at være op til 20 personer samlet på et sted.

Og det er ikke, fordi islændingene er mindre syge med corona end danskerne. Forskellen er, at Island for længst er begyndt at gennemteste sin befolkning.

Så selvom der kun bor 360.000 i Island, så tester man næsten ligeså mange personer dagligt som Danmark med vores over 5,7 millioner indbyggere.

Og i modsætning til i Danmark tester man rutinemæssigt mennesker, der tilsyneladende ikke fejler noget.

Det forklarer Kjartan Njálsson fra det islandske Sundhedsdirektorat. Han er med helt i front for Islands indsats mod corona, som man satte i gang allerede i midten af januar.

- Vi har et nationalt test-program for folk, der ikke har nogen symptomer. Det har vi, fordi vi bliver nødt til at vide, hvor udbredt virus er i hele samfundet, forklarer han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Ellers er det svært at forudse udbruddet og forberede os på presset på sygehusene.

Selv raske testes

Over 5000 personer uden symptomer meldte sig frivilligt til at blive testet, og det var et fåtal af dem, der viste sig at være syge:

- Vi forventede, at corona var langt mere udbredt. I løbet af de seneste dage har det vist sig, at det kun er mellem 0,6 og en procent af folk, der ikke har nogen symptomer, der rent faktisk er syge, siger Kjartan Njálsson.

- Så nu ved vi, at virussen overhovedet ikke er udbredt i samfundet.

I Danmark har man ingen klar idé om, hvor udbredt corona er.

Vi tester nemlig kun folk. der er 'moderat til svært' syge, med mindre der er tale om nyfødte, gravide eller folk med såkaldte nøglefunktioner i sundhedsvæsnet - hvis der da ellers er tests nok til det.

Ikke lukket for hårdt

Kjartan Njálsson mener heller ikke, at det gør en forskel at lukke grænserne, som den danske regering valgte at gøre den 14. marts.

- Vi følte ikke, at det var nødvendigt at lukke grænserne, for vi vidste, at virussen ville komme uanset hvad.

- At lukke grænserne ville smadre økonomien og landet. Og hvad ville fordelen være ved at lukke grænsen? Det havde måske forsinket virussen et par dage, men det ville ikke gøre en forskel i det lange løb, påpeger han.

Ekstra Bladet spurgte mandag statsminister Mette Frederiksen, om hun lukkede Danmark for hurtigt og for hårdt, når hun kigger til Island og Sverige, der stadig kører med relativt åbne samfund samtidig med, at antallet af syge ligger på niveau med Danmark:

- Det er ikke min opfattelse, at vi har reguleret for hårdt. Tværtimod kan vi se, at vores tiltag begynder at virke, og hvis vi holder ved og holder fast, så ser vi hen imod en mulig, snarlig genåbning af samfundet, lød svaret.

