Nordqvist skifter til SF: Ikke 100 procent enig

Det er mildest talt et særsyn, at en politiker forsøger at blive leder af ét parti, for så efterfølgende at skifte til et andet.

Astrid Krag gjorde forsøget i SF og er nu socialdemokratisk minister.

Men Rasmus Nordqvist tager den alligevel et skridt videre: Med sin entré i SF skifter han nemlig også til en helt anden politisk blok.

Alternativet nægtede nemlig at tilhøre 'rød blok'. De ville være deres egen 'grønne blok'.

Alle andre partier var bare 'nuancer af grå', som Alternativet sagde.

Men hvordan kan man - mindre end et år efter valget - gå fra et rebelsk parti, der end ikke ville lægge mandater bag Mette Frederiksen, til det mest regeringsloyale støtteparti, SF?

Det har Ekstra Bladet spurgt Nordqvist om.

Det mindst ringe

- Jeg føler, at jeg har mere at byde på her i Folketinget. Jeg kiggede mig omkring, og så faldt mine øjne ret naturligt på SF.

- Er SF så det mindst ringe?

- Det er det i min optik, når man brænder for klimakampen og bekæmpe uligheden med et udsyn til resten af verden.

- Er det det mindst ringe, siger du?

- Jeg synes, det er en forkert måde at sige det på. Det handler om, hvilket politisk fællesskab jeg kan se mig selv i, og det er her.

- Det er jo klart – og det tror jeg både gælder politikere og vælgere – at man ikke kan finde et parti, man er 100 procent enig med. Det handler om at finde et politisk fællesskab, som arbejder i den retning, man er enig med.

- Så du kan ikke se dig 100 procent i SF, men det er den rigtige retning?

- Ja. Og det tror jeg som sagt gælder alle, at man ikke er 100 procent enig med et parti.

Efter valget skrev regeringen et såkaldt 'forståelsespapir' med de radikale, SF og Enhedslisten.

Det er populært kaldet regeringens dåbsattest, og det ville Alternativet ikke have noget med at gøre.

Det var bare 'justeringer' af det bestående, sagde Nordqvist dengang.

Tælle til 90

- Hvad synes du om forståelsespapiret nu?

- Jeg har hele tiden syntes, at det er ganske udmærket. Alternativet stod i en helt anden position end den, SF står i på grund af sin størrelse. Politik er både holdninger og strategi, og SF går jo meget pragmatisk efter indflydelse.

- Så før var du glad for at være med i et parti, der ikke var med i forståelsespapiret. Nu er du glad for at være med i et parti, der er medunderskriver af det?

- Ja. Politik handler også om at tælle til 90 (flertal i Folketinget, red.). SF har en helt anden indflydelse på grund af sin størrelse, og derfor er det naturligt at gå ind og være støtteparti, siger Rasmus Nordqvist og fortsætter:

- Men det er klart, at det nu er en anden position, jeg sidder i, men jeg arbejder for det samme.

Ny situation

- Alternativet ville slet ikke være med i den blok, SF er med i. Hvordan kan du melde dig ind i et parti, der tilhører en helt anden blok?

- Det, som jeg har sagt, var, at det var vigtigt at gøre op med kun to statsministerkandidater. Og der er jo sket meget på den grønne dagsorden siden, så situationen er en helt anden nu.

- Men du kunne jo slet ikke se dig selv i SF's blok. Alle blokke var 'nuancer af gråt', sagde I. Hvor stort et skridt har du taget?

- Det er en forskel, men jeg kan se mig selv i den. Hvis du gerne vil have, at jeg siger, det er et stort skridt, kan man godt sige det, men for mig er det et vigtigt skridt.

- Hvorfor laver du ikke bare noget med Uffe Elbæk?

- Jeg har været meget åben over for de andre løsgængere om, at jeg kan være med til at skabe forandringer gennem SF. Det er derfor, at jeg har taget det valg, lyder det fra Rasmus Nordqvist.