Notat kan smadre Tesfayes Rwanda-drøm

Ekstra Bladet i Rwanda James Kristoffer Miles & Anthon Unger

RWANDA (Ekstra Bladet): Selvom regeringen endnu ikke har villet sige, hvor den vil placere et modtagecenter uden for Europas grænser, møder udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nu modstand fra sine egne folk.

Et internt notat skrevet af jurister i Tesfayes ministerium beskriver nemlig, at regeringens plan om modtagecentret kan være på kant med Danmarks forpligtelser over for EU.

På kant med EU

Embedsmændene advarer direkte om, at regeringens planer som yderste konsekvens kan resultere i, at Danmark bliver smidt ud af Dublin-konventionen, der er EU's interne asylprogram.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Under Ekstra Bladets rejse til Rwanda mødte vi flere indbyggere i lokale lejre, der klagede over problemer med mangel på mad. Fotos: Anthon Unger

Smides ud

'Det kan i yderste konsekvens føre til, at de øvrige Dublin-lande som følge heraf lægger til grund, at Danmark i realiteten har ophævet Dublin-samarbejdet, og at Danmark således ikke længere kan overføre asylsøgere efter Dublin-reglerne.'

Derudover påpeger regeringens egne jurister, at det at finde et land uden for Europa, der på tilfredsstillende vis respekterer menneskerettigheder, kan blive svært for Danmark:

'Kredsen af potentielle tredjelande (...) vil være begrænset til lande, med hvilke der kan indgås en aftale, der indeholder tilstrækkelige garantier med henblik på overholdelse af Danmarks folkeretlige forpligtelser, og som må forventes at blive efterlevet i praksis. Efter EMD's praksis vil der således være lande med en så ringe menneskeretssituation, at der – uanset indgåelsen af bindende garantier – ikke vil kunne overføres asylsøgere fra Danmark.'

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan menneskerettighedssituationen i Rwanda på flere punkter er problematisk. Og også Human Rights Watch vurderer, at det centralafrikanske ikke lever op til basale menneskerettigheder.