Nu bliver britisk plan om at sende asylansøgere til Rwanda til lov

Asylansøgere i Storbritannien kan tirsdag se frem til, at de kan blive sendt til den østafrikanske stat Rwanda.

For den britiske premierminister Rishi Sunaks stærkt omstridte plan om at sende asylansøgere til Rwanda ser nu ud til at blive endeligt vedtaget.

Det sker, efter at den konservative regering har afværget forsøg fra Overhuset på at lave ændringer til loven.

Loven om Illegal Migration, som den hedder, har været en kastebold mellem regeringen og det ikke-folkevalgte Overhus. Overhuset er gentagne gange kommet med ændringsforslag for at udvande loven.

Men i de tidligere morgentimer tirsdag blev de sidste ændringsforslag i Overhuset nedstemt. Loven mangler derfor nu kun en formel godkendelse af kongen.

Loven vil hjælpe regeringen med at sende titusinder af asylansøgere, der når frem til de britiske kyster, til Rwanda mere end 4000 kilometer væk for at få behandlet deres ansøgning.

Det er en politik, som den tidligere og nuværende danske regering også har afsøgt.

Den britiske regering forsøgte sidste år at sende det første fly med asylansøgere til Rwanda. Det blev i sidste minut forhindret med en afgørelse i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Storbritannien indgik sidste år en aftale med Rwanda om asylansøgere. Det skete med en modydelse på knap 1,2 milliarder kroner.

Loven gør det muligt at forhindre folk, der kommer til Storbritannien uden tilladelse, i at søge om asyl. De kan herefter deporteres til enten deres eget oprindelsesland eller et såkaldt sikkert andet land som Rwanda.

Det er regeringens hensigt at afskrække folk i at forsøge at krydse Kanalen for at komme til Storbritannien. Det lykkedes for over 45.000 sidste år at komme over, hedder det.

- Denne lov er uhåndterlig, skammelig og pinlig for Storbritannien, lyder det fra Jenny Jones fra partiet De Grønne til radiostationen LBC.

Hun har været en af de mest ihærdige modstandere af planen.