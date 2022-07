Nu bliver det op til vælgerne

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Minkkommissionens opgave var at undersøge beslutningsprocesserne mellem relevante myndigheder.

Hvilket grundlag har de så for at fremføre, at Mette Frederiksen var uvidende om lovgrundlaget?

1) Der er jo gjort alt muligt for at forhindre kommissionens arbejde. Der gik et halvt år, før kommissionen fik besked på, at alle Mettes sms’er var slettet (ny procedure), og de kunne mærkeligt nok ikke gendannes.

2) Intet referat fra det afgørende møde i koordinationsudvalget med Mette for bordenden.

3) For at vise handlekraft skulle det åbenbart gå så stærkt, at udvalget ikke engang blev givet tid til at læse relevante oplysninger.

4) At Kåre Mølbak mente, at Kloster 5 var så farlig, at det kunne blive et nyt Wuhan. Hvorfor fortalte han det så ikke straks til de relevante myndigheder, men til et møde på Fur med nogle minkfarmere? Det må vel betyde, at det nok ikke hastede.

Hvis Mette var uvidende - så må hun også være for uvidende til at være statsminister. Når Barbara Bertelsen ikke er fyret endnu - kunne grunden vel være, at hun ved alt for meget.

Flemming Hansen, København Ø

Kære Flemming

Minkkommissionens konklusion bygger på, det ikke kan bevises, hverken gennem vidner eller skriftligt materiale, at Mette Frederiksen blev orienteret om den manglende lovhjemmel.

Dine punkter bliver selvfølgelig en del af debatten op til et kommende valg.

Mit indtryk er, at dommer Kistrup er kommet så langt ned i sagen, som han kunne med de vidner og det materiale, der var til rådighed. Resten må være op til den politiske debat og vælgerne.

Venlig hilsen Hans

Skøn litteratur

Du er jo sådant et politisk dyr, der tænker politik hele tiden.

Men hvad med litteratur? Hvilke er de tre bedste skønlitterære romaner, du har læst?

Torsten Eriksen, Odense

Kære Torsten

Herman Bang: ’Ved Vejen’

Stefan Zweig: ’Marie Antoinette’

Ernest Hemingway: ’Farvel til våbnene’

Venlig hilsen Hans

Sagen de ikke må tabe

Hvordan kan politi og anklagemyndighed bruge et år på sagen mod tidligere efterretningschef Lars Findsen, og den så stadig ikke er afsluttet?

Hvis Findsen har ret i, at sagen handler om, at han har snakket med sin gamle mor, nogle naboer og et par journalister, er det vel ikke verdens sværeste sag. Er der ’gået politik’ i sagen?

Karina P. Sørensen, Frederiksberg

Kære Karina

Jeg kan ikke besvare dit spørgsmål, for sagen mod Lars Findsen kører bag hermetisk lukkede døre.

Det er syv måneder siden, Findsen først blev varetægtsfængslet og sigtet for brud på straffeloven. Mit gæt er, at anklagemyndigheden har umådeligt svært ved at skære sagen til og afgøre indholdet af en tiltale.

De skal tænke sig godt om, for anklagemyndigheden kan simpelthen ikke tillade sig at tabe denne sag, som har fået massiv politisk og mediemæssig opmærksomhed.

Venlig hilsen Hans

Der mangler beviser

Ekstra Bladet skriver, at ’Mette Frederiksen var uvidende om, at hun brød loven’. Er det ikke en sandhed med modifikationer?

Hvis nu ikke alle sms’er mellem Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen var blevet slettet, kunne udfaldet vel sagtens have været et andet.

Skulle der ikke have stået: ’Kommissionen kunne ikke finde beviser på, at Mette Frederiksen var vidende om den manglende lovhjemmel’.

Benny Frederiksen

Kastrup

Kære Benny

Jo, men kommissionen og medierne kan jo kun forholde sig til det, der kan bevises.

Vi gætter ikke.

Venlig hilsen Hans

