Nu bliver Pape og Samuelsen grillet om slettede mails

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udenrigsminister Anders Samuelsen skal nu stå skoleret i Folketinget i et samråd i sagen om de slettede mails i Tibet-sagen.

I marts kom det frem, at de øverste chefer i Københavns Politi måske slap alt for let, da de før jul blev pure frikendt af Tibet-kommissionen for at have udstedt en ulovlig ordre om at skærme kinesiske toppolitikere fra det danske, fredelige demonstranter i 2012.

Se også: Bombe i Tibet-sagen: Holdt kæft om skjulte mails

Det blev således afsløret, at topledelsen fik slettet deres mailkonti, før Tibet-kommissionen overhovedet kom i gang med at deres arbejde.

Efterfølgende er en database med de slettede mails dukket op, selvom politiet afviste, at det kunne lade sig gøre at fremskaffe de slettede mails.

Udenrigsministeriet erkendte i maj, at ministeriet slet ikke havde leveret de oplysninger til Tibet-kommissionen, som man burde.

Ministeriet glemte nemlig at fortælle kommissionen, at mails ind og ud af ministeriet bliver gemt i et omfattende backup-system.

I stedet fik kommissionen at vide, at næsten alle mails var slettet. Kommissionen fik blot otte mails udleveret fra to medarbejdere.

Oplysningerne blev bragt frem af Danmarks Radios P1 Orientering.

Oplysninger er interessante, fordi Tibet-Kommissionen aldrig lykkedes med at placere et ansvar for de grundlovsstridige anholdelser og fratagelser af Tibet-flag fra aktivister, som fandt sted under det kinesiske statsbesøg i juni 2012.

Se også: Politiet midt under Tibet-sagen: Alle lydfiler skal slettes