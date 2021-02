Nu deler de sekretær: - Nej, du kan ikke konkludere

Men vi kan ikke konkludere, at hun nu er halvt medlem af Dansk Folkeparti, siger hun

Løsgænger Inger Støjberg får nyt tag over hovedet.

Hun flytter fra hovedbygningen på Christiansborg til Provianthuset, hvor hun skal dele gang med blandt andet Dansk Folkeparti, journalister fra Politiken og løsgænger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Samtidig er Inger Støjberg begyndt at dele sekretær med Dansk Folkeparti.

Hun understreger, at sekretæren er ansat på en særskilt kontrakt hos hende en tredjedel af en fuldtidsstilling. De sidste to tredjedele af tiden bruger hun hos DF.

Men Inger Støjberg afviser, at samarbejdet er en havlvejs indmeldelse i DF. Det understreger hun over for Ekstra Bladet.

- Kan vi konkludere, du allerede er halvt DF'er nu?

- Nej, det kan du ikke konkludere. Hun er ansat på kontrakt hos mig. Desuden ligger mit kommende kontor blandt journalisterne.

Glad Tulle

Men hun er da glad for, at Dansk Folkeparti har indvilliget i at dele medarbejder.

- Det er skønt, fordi det er meget svært at få en sekretær, som vil arbejde en tredjedel tid- Så det er da pænt af DF, siger Inger Støjberg.

Kristian Thulesen Dahl er åbenlyst glad for den fælles forståelse.

- I første omgang er det en praktisk ting. I sin egenskab af løsgænger skal hun selvfølgelig sørge for, at hun er betjent på de ledder og kanter, man har brug for som politiker.

- Og samtidig har vi i Dansk Folkeparti en åbenlys interesse i, at Inger stadig kan udøve sit politiske virke, fordi vi på lange, lange stræk er så enige, som vi er. Så det går op i en højere enhed, og det synes vi, er rigtigt godt, siger han til Ritzau.