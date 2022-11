Ekstra Bladet

Alene muligheden for at komme med i en regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet får allerede nu centrale Venstre-folk til at tale om, hvilke ministerposter partiet skal have.

Og hvem der skal have de centrale poster.

Især en SV-regering, hvor Lars Løkkes Moderaterne placeres ude på et sidespor, er et hot scenarie hos V-toppen.