Nu er Biden ankommet til Finland

Den amerikanske præsident, Joe Biden, er onsdag landet i den finske hovedstad, Helsinki, hvor han skal mødes med den finske præsident, Sauli Niinistö, og statsministrene fra de nordiske lande.

Den 80-årige præsident tager det næste skridt af sin europaturné, efter han tirsdag og onsdag deltog i topmødet med stats- og regeringschefer i de andre lande i den vestlige forsvarsalliance Nato i Vilnius i Litauen.

Finland er blevet et interessant stop på turnéen, efter at landet sammen med Sverige sidste år søgte om optagelse i Nato i kølvandet af Ruslands invasion af sit naboland Ukraine.

Finlands grænse til Rusland er den længste blandt EU-landene, og Rusland har allerede invaderet finnerne én gang under Vinterkrigen i 1939.

Joe Biden bliver desuden den første amerikanske præsident til at besøge Helsinki, efter at hans forgænger, Donald Trump, mødtes med den russiske præsident, Vladimir Putin, der for fem år siden.

Statsministrene fra Sverige, Norge, Finland og Island deltager også i mødet. Fra Danmark deltager statsminister Mette Frederiksen (S).

På dagsordenen er blandt andet Ruslands krig i Ukraine, opfølgning på Nato-topmødet i Vilnius og den grønne omstilling.

Finland blev uden de store problemer indlemmet i Nato i april i år, efter at samtlige medlemslande havde sagt god for medlemskabet og ratificeret det i deres egne parlamenter.

Sverige fik et endeligt ja til medlemskab under topmødet i Vilnius, hvor Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, efter lang tids strid med landet lovede at få Sveriges medlemskab ratificeret i sit hjemland.