Nu er den gal igen: Skandale-Scavenius

Allerede på valgaftenen havde Theresa Scavenius flere stikpiller til partiets nye leder, Josephine Fock.

- Nogle står for, at vi skal være rabiate på den korte bane, mens Josephine og andre siger, at vi kan være mere tålmodige. Jeg er nok mere på den utålmodige fløj, sagde hun.

Og på trods af, at hun her sagde, at hun ville blive i partiet, forlod hun det med en bandbulle mod både den nye og gamle ledelse af partiet kun en måned senere:

- Derfor har jeg også med stor sorg set på, hvor uansvarligt Alternativet er blevet behandlet de sidste par måneder og år. Utilgiveligt, at man lod den politiske kampplads, borgerne havde givet partiet, smuldre imellem fingrene.

Et år senere forsøgte hun at skabe partiet Momentum. Igen med et slet skjult spark til Alternativet:

- De andre (grønne, red.) partier har ikke vores ’klimaet først’ strategi, som betyder, at vi har bygget en organisation, der er gearet til at løse klimakrisen fra bunden.

I oktober 2022 endte Momentum dog med at lade sig oplsuge af Alternativet.