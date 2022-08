Nu er der nyt: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indkalder til pressemøde

Så er der længe ventet nyt.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har onsdag eftermiddag meldt ud, at de klokken 15.45 er klar til at orientere offentligheden om, hvilken rådgivning de har givet til statsministeren, justitsministeren og miljøministeren som opfølgning på Minkkommissionens beretning.

Dermed kan vi formentlig se frem til at få en afklaring på, hvad styrelsen mener, der skal ske med de kritiserede embedsmænd fra Mink-skandalen. Heriblandt Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, og ni andre embedsmænd.

Tidligere har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen meldt ud, at de ingen deadline havde, men nu tyder alt på, at vi få et svar onsdag eftermiddag.

Ekstra Bladet er naturligvis på plads og dækker pressemødet live.

Barbara blev

Siden Minkkommissionens beretning har statsminister Mette Frederiksen afvist at hjemsende sin kritiserede departementschef, Barbara Bertelsen.

Hun har nemlig fortsat fuld tillid til sin højre hånd, selvom Bertelsen og flere andre af landets øverste embedsmænd har fået en flænsende hård kritik af Minkkommissionen for snart halvanden måned siden.

Det fastslog statsministeren efter et møde i Folketingets Granskningsudvalg tidligere i august.

Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen fotograferet ved et pressemøde på Marienborg. Foto: Jens Dresling

Noget andet med forsvarstoppen

Hun var indkaldt til møde i Folketinget for at svare på, hvorfor embedsmænd tidligere er blevet hjemsendt prompte efter offentlig kritik, mens man altså i mink-skandalens kølvand har bedt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vurdere sagen - uden deadline - med hjælp fra eksterne rådgivere.

- Mette Frederiksen, brugte I Kompetencestyrelsen til at vurdere, om forsvars-toppen skulle hjemsendes i 2020?

- Nej, altså, når det er et spørgsmål om medarbejdere på forsvarsområdet, så er det i udgangspunktet forsvarsministeren, der er den ansættelses-retlige myndighed.

- Hvor længe skal der gå, før der kommer en afgørelse?

- Der kommer en rådgivning og en anbefaling til regeringen, og der er det vigtigt at sige, at det er de enkelte ministre, der har ansvaret for deres område, og så tager vi stilling til, hvad der skal ske, lød det ansvars-omfordelende svar fra regeringschefen.

De manglende svar fik sågar Ekstra Bladet til at campere foran styrelsen tidligere på måneden i søgen på svar

