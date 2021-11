Nu er det endegyldigt slut: Bjørstorp går på pension

I tirsdag fik han et fremragende valg, men vælgerne i Ishøj får ikke den gamle bykonge at se i det nye byråd

Blot to dage efter Ishøj-vælgerne gav ham et pænt valgt, trækker Ole Bjørstorp endegyldigt stikket fra politik.

- Jeg går på pension, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi har fået vores liste ind med tre mandater. Det er jeg tilfreds med. De andre kører det videre. Det er fint nok.

Ole Bjørstorp har været fast gæst i Ekstra Bladets spalter de seneste par år. Rækken af artikler startede, da vi afslørede, hvordan borgmesteren i Ishøj kørte imod reglerne i kommunens bil.

Sammen med en række andre borgmestre havnede Bjørstorp i 2020 i Joachim B. Olsens 'hall of shame'.

Siden er fulgt en række kritiske historier om hans håndtering af corona-epidemien og interne magtkampe.

Væltet i S

Inden valget forlod Ole Bjørstorp Socialdemokratiet og stiftede sin egen liste, Ishøjlisten, fordi han var blevet væltet som spidskandidat.

Alligevel blev han på borgmesterposten. Den bliver han siddende på frem til 31. december. Så er det endegyldigt slut.

- Dine vælgere bliver nok skuffet. De får ikke dig, selvom de har stemt på dig?

- Det ved jeg ikke. Jeg er 76 år. Jeg går på pension. Nu har jeg nået, det jeg ville. Det var at få mit parti i byrådet. Det var min mission.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp skylder stadig omkring 2000 kr til Socialdemokratiet i partiskat, men han vil ikke tale med Ekstra Bladet. En fåmælt Ole Bjørstorp på valgaftenen. De andre partier ville ikke lege med ham.

- Din mission var vel at blive borgmester?

- Jo. jo. Men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg har været borgmester i snart 22 år. Det er fint.

- Du var vel ikke gået, hvis du rent faktisk var blevet borgmester?

- Nej, men så skal man have et flertal. Sådan er det. Jeg er meget godt tilfreds. Vi er faktisk det næststørste parti

- Er det ikke en smule forkælet - nu fik du ikke borgmesterposten, så går du på pension?

- Nej, jeg har overvejet længe, hvad jeg skulle gøre. Jeg skulle hjælpe en ny liste ind i byrådet. Og det har jeg gjort.

- Skulle du ikke have fortalt vælgerne det, man kunne sige du gjorde en smule nar af dem, som har stemt på dig?

- Nej, jeg går på pension. Det er jeg meget stolt af at kunne gøre på den her måde. Så siger jeg ikke mere om det. Kan du have det godt, slutter Ole Bjørstorp.

So long, Ole

Ole Bjørstorps pensionering skal endeligt vedtages af byrådet.

Borgmester fra årsskiftet Merete Amdisen (S) ønsker Ole Bjørstorp held og lykke med sit otium. Det var hende, som væltede Ole Bjrøstorp af posten som Socialdemokratiets nummer ét i Ishøj.

- Jeg respekterer Ole Bjørstorps beslutning om at gå på pension. Han har været en udmærket borgmester for Ishøj Kommune.

- Det er synd, at han vælger at afslutte på det på denne måde. Over 500 vælgere har sat deres kryds ud for hans navn på stemmesedlen. Det må være en skuffelse for dem, at han nu nedlægger sit mandat.

- Jeg ønsker Ole Bjørstorp en god pensionisttilværelse og takker ham for hans arbejde, siger hun.