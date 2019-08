Nu er det nok: V-folk vil af med både Løkke og Jensen

Efter flere ugers magtkamp har en række Venstre-folk fået nok.

De vil af med både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

Det skriver Jyllands-Posten.

En af dem, der vil have udskiftet både formand og næstformand, er Svend Møller Sørensen, der er medlem af Venstres hovedbestyrelse og kommuneforeningsformand i Skanderborg.

- Der er skabt fløjdannelser inden for Venstre, og det kan vi ikke bruge til noget. Fløjene vil fortsætte, hvis ikke både formanden og næstformanden bliver skiftet ud, siger han til Jyllands-Posten.

V-profiler: Det går ikke

Også Mette Marie Thomsen, der er hovedbestyrelsesmedlem og kommuneforeningsformand i Holstebro, vil have nye ansigter i formanskabet.

- Nu har formanden og næstformanden brugt fem år på at få tingene til at køre, uden at det rigtigt er lykkedes, så jeg kan have min tvivl, om det kommer til at lykkes, udtaler hun til Jyllands-Posten.

Kristian Jensen afviser ændring af formandskabet

Kritikken bakkes også op at det mangeårige Venstre-medlem Bent Jørgensen, der kan skrive både byrådsmedlem, viceborgmester og medlem af regionsrådet i Region Sjælland, på sit CV.

Han har indtil nu holdt sin kritik ude af medierne.

- Men vi kan ikke blive ved med at cykle rundt i de samme konflikter. Det kan ikke lade sig gøre at have et parti, hvor formanden og næstformanden ikke er på linje, lyder det fra Bent Jørgensen til Jyllands-Posten.

Den interne uro i Venstre brød ud i lys lue tidligere på måneden, da Kristian Jensen i et stort interview med Berlingskes afviste Løkkes idé om en SV-regering.

Det fik på Venstres sommergruppemøde Claus Frederiksen til opfordre næstformanden til at trække sig, og herefter udbrød der en regulær fløjkrig mellem Løkke og Jensens folk.

Hjort i åbent angreb på Kristian Jensen

Hør politisk kommentator Henrik Qvotrup forklare og analysere hele krisen i Venstre i videoen øverst i artiklen.

