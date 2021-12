Nu er det officielt: Messerschmidt skal i kampvalg

Merete Dea Larsen bekræfter, at hun er klar til at række ud efter formandsposten

Nu er det sikkert.

Morten Messerschmidt skal i kampvalg, hvis han vil have formandsposten i Dansk Folkeparti.

Modkandidaten er Merete Dea Larsen, der over for Ekstra Bladet fredag løftede sløret for, at hun har gået og overvejet, om hun skulle stille op.

Nu har hun taget beslutningen, afslører hun i et interview med Berlingske.

Hun er foreløbigt den eneste, der har meddelt sit kandidatur til formandsposten, foruden Morten Messerschmidt, der stiller op med Peter Kofod som politisk wingman.

- Jeg mener, at jeg skylder medlemmerne, at de får forskellige kandidater. Derfor har jeg truffet den her beslutning, siger hun til Berlingske.

Uden for fløjene

Det er ikke sådan lige at skulle stille op mod en tung DF-profil som Morten Messerschmidt, når man ikke selv er kendt lige så vidt og bredt.

Merete Dea Larsen har siddet i Folketinget fra 2015 til 2019, nuværende byrådsmedlem i Roskilde, og så er hun netop valgt ind i partiets hovedbestyrelse.

Men det, at hun ikke har været så meget i rampelyset, tager hun helt med ro.

Der har længe været høj bølgegang i de forskellige grene af partiet, fordi hun har stået uden for det, tror hun, hun bedre kan samle partiet end Morten Messerschmidt.

- Jeg ikke har været en del af de fløjkrige, der har været. Jeg har været lidt ude på bænken og passet mit her i Roskilde. Der er ikke nogen, jeg er sur på – jeg kan godt med dem alle, siger hun i interviewet.