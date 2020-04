Nu er det slut for Mette F.: 'Hertil og ikke længere'

Da Jakob Ellemann-Jensen efter flere uger uden den vanlige kritik af regeringen mandag aften endelig gik til angreb på Socialdemokratiet, var det samtidig en markering af, at Mette Frederiksens hvedebrødsdage som coronamessias er ovre.

Sådan lyder analysen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Jeg betragter det som en test af, hvor langt man kan gå regeringen imod uden at komme på kant med folkestemningen, lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

Harmdirrende kritik fra Ellemann

Mandag aften vedtog regeringen en snæver politisk aftale sammen med Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Praktiserende Lægers Organisation om at skrue op for aktiviteten i sundhedsvæsenet efter påske.

Aftalen kom på plads få timer efter, de borgerlige partier havde forladt forhandlingerne i vrede.

Kort tid efter sendte Venstres formand et harmdirrende tweet til offentligheden.

Regeringen har lukket landet ned uden en konkret plan for genåbning. I dag er det så patienterne, der betaler prisen. Forhandlinger om genåbning af sundhedsvæsnet er brudt sammen. Tre dages forhandlinger og ikke så meget som en skitse af en plan. Danske patienter fortjener mere! — Jakob Ellemann-Jensen (@JakobEllemann) April 13, 2020

Venstre-formanden har svært ved at forstå, hvorfor sundhedsminister Magnus Heunicke ikke har været i stand til at fremlægge en detaljeret plan for genåbningen af sundhedsvæsenet.

Mette F.s tid som helgen ovre

Henrik Qvortrup vurderer, at genåbningen af sundhedsvæsenet har været et taktisk godt sted at trykteste, folkestemningen for kritik af regeringen.

For genåbningen af sundhedsvæsenet handler ikke om den direkte håndtering af krisen, men de afledte konsekvenser af den.

- Det er første gang under den nuværende krise, at Ellemann siger, 'hertil og ikke længere'. Indtil nu har det været at sammenligne med landsskadelig virksomhed at sige regeringen imod, men den tid er nu forbi.

- Jeg tager det som et udtryk for, at man i oppositionen godt kan fornemme, at Mette Frederiksens uger som helgen er ovre. Nu er det tid til at udfordre regeringen på dens håndtering af krisen, vurderer Henrik Qvortrup.

Historisk opbakning til S

Siden Mette Frederiksen holdt sit historiske pressemøde 11. marts, hvor hun de facto lukkede Danmark, har den socialdemokratiske statsminister kunnet gå på vandet.

Flere meningsmålinger de seneste uger har peget på, at hvis der var valg i morgen, ville Socialdemokratiet stå til det bedste valg i tre årtier og mere end 35 procent af stemmerne.

Ifølge Henrik Qvortrup har det derfor været med fuldt overlæg, at oppositionen har ventet i flere uger med at kritisere regeringens håndtering af krisen.

- Mange danskere kan nu mærke konsekvenserne af coronakrisen. I den her situation har man fra oppositionens side vurderet, at man har en god sag. Af nogle grunde, som jeg ikke kan gennemskue, kommer der nogle vage hensigtserklæringer fra regeringen, siger Henrik Qvortrup og konstaterer:

- Vi er på vej tilbage til en almindelig tilstand i dansk politik.