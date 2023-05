Nu er det slut: Influencer skal forlade Danmark

Har du selv oplevet at komme i klemme i reglerne, og har du lyst til at dele din historie? Skriv til journalisterne her.

Syv dage.

Så længe har amerikanske Christina Markus fået til at pakke alt sammen og forlade Danmark. Det fremgår af et brev, myndighederne tirsdag i denne uge sendte til hendes danske mand.

- Jeg er fuldstændig knust, siger influenceren, der er uddannet skolelærer og bor med Jakob Green i et hjem i Birkerød, som de har købt sammen.

1,8 millioner mennesker følger hver dag med i parrets liv på TikTok, og sidste år rullede historien om deres kærlighed over skærmen i programmet 'Grænseløst forelsket'.

I februar i år fik parret afslag på familiesammenføring i Danmark på grund af den omstridte 24-års-regel.

Christina Markus og danske Jakob Green blev gift sidste år. De har været sammen i otte år og har stillet et borgerforslag i forsøget på at få ændret loven. Foto: Linda Johansen

Men da Christina Markus skulle til at drage mod lufthavnen, ringede myndighederne: hun havde fået lov til at blive, mens de behandlede hendes klage.

- Der er jo en reel chance for, at jeg når at blive gammel nok, inden de når at blive færdige med at behandle klagen, sagde en glad og lettet Christina Markus dengang.

- Man bliver opfordret til at integrere sig, skabe sig et liv her og vise, at man vil Danmark. Og så får man to uger til at forlade det hele igen, sagde Christina Markus, første gang parret fik afslag. Denne gang har hun kun fået en uge. Foto: Linda Johansen

Men sådan skulle det altså ikke gå. Myndighederne har nu afvist parrets klage, og influenceren skal forlade Danmark.

- Det giver ingen mening, sukker Christina Markus, der fylder 23 år i næste uge.

Har intet i USA

Afgørelsen betyder i praksis, at Christina Markus nu skal rejse ud af Danmark og opholde sig i USA i tre måneder, før hun kan komme tilbage hertil på et turistvisum.

Når hun kommer tilbage, vil hun og Jakob endelig være gamle nok til at kunne søge om familiesammenføring igen. Så er der nemlig kun cirka et halvt år til, at Christina fylder 24, og de derved lever op til reglen.

- Og så håber vi, at jeg får lov til at blive i Danmark, mens de behandler den nye ansøgning, fortæller Christina Markus.

Christina Markus drømmer om at arbejde som skolelærer. Jakob Green læser datalogi på universitetet. Men i sin afgørelse lægger Udlændingenævnet vægt på, at der ifølge nævnet ikke er noget til hinder for, at de flytter til USA og udlever deres familieliv der. Foto: Linda Johansen

Hun mener, at det er skørt, at der skal være så mange benspænd, især når hun og Jakob alligevel kan søge igen om lidt.

Benspændene er heller ikke uden konsekvenser. Christina Markus har hverken arbejde eller bolig i USA, og hun har ikke mulighed for at bo hos sine forældre eller andre familiemedlemmer.

- Jeg har fået en uge til at forlade alt og tage tilbage til USA, hvor jeg intet har. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.