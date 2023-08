Nu er det slut: Lukker for skolemælken

Sommerferien er forbi for de københavnske skolebørn. Og det samme er muligheden for at få mælk i skolen. For skolemælksordningen er efter årtier blevet sparet væk, og den besparelse træder nu i kraft med det nye skoleår.

Derfor har tusinder og atter tusinder af forældre modtaget et brev om, at deres børn ikke længere får mælk og at ordningen er opsagt.

Skolemælk har været i københavnske skoler i årtier. Her nyder skoleelever på Sjællandsgades Skole deres kommunale madpakke og deres skolemælk i 1987. Foto: Lars Hansen

- Vi synes, det er rigtigt ærgerligt. For lige i præcis Københavns Kommune var der en rigtigt stor tilslutning til skolemælk.

- Der var rigtigt mange børn og forældre, der var glade for skolemælken, og tilslutningen lå langt over landsgennemsnittet. Så det er da ærgerligt, at de ikke får lov til at få skolemælk mere, siger ansvarlig for skolemælksordningen ved Mejeriforeningen Pia Damgaard Beck.

Annonce:

24 procent at alle skolebørn på kommunale skoler i København var med i ordningen mod 13 procent på landsplan. I alt 8500 københavnske skolebørn mister dermed deres mælk.

Skoleelever på Sjællandsgades Skole nyder deres kommunale madpakke og deres skolemælk i 1987. Foto: Lars Hansen

Næsten alle

Under ordningen har forældre selv betalt for, at deres børn kunne få mælk hver dag. Men Københavns Kommune har betalt for, at mælken blev fordelt i klassetasker på skolerne.

Men det besluttede kommunen altså var for stor en udgift.

Derfor meddelte man skolerne, at hvis de ville fortsætte ordningen, så måtte de selv finde pengene. Og sendte en instruks til alle skoleledere om, at de skulle huske 'at afmelde skolemælksordningen'.

Skolemælken skiftede i 2018 karton til plastik. Før det krævede det både talent og håndelag at åbne en kvart liter letmælk til i fritkvarteret uden at spilde. Foto: Miriam Dalsgaard

Ifølge Mejeriforeningen har 56 kommuneskoler i København stoppet samarbejdet mens kun fem har forsat det. Ingen fri- eller privatskoler har fravalgt ordningen.

Annonce:

- Det er ikke vores opfattelse, at skolerne har været utilfredse. Det er kun fordi, de har fået at vide, at de skulle stoppe. Det er selvfølgeligt op til skolebestyrelserne, men de er jo pressede på økonomien og må kigge på selv de mindste ting, siger Pia Damgaard Beck.

Mælk i skoletiden er ikke nyt. Her uddeles mælk på flaske til skolebørn på en københavnsk skole i 1941. Foto: Dansk Presse Foto

Budgetspørgsmål

Besparelsen for kommunen er 1,5 millioner kroner, da håndteringen på papiret har kostet én pedeltime pr. skole pr. dag.

- Når vi i Børne- og Ungdomsudvalget bliver bedt om at finde besparelser, forsøger vi altid at undgå, at det går ud over undervisningen og det pædagogiske arbejde. Her har vi truffet en beslutning om, at forvaltningen ikke længere giver tilskud til håndteringen af skolemælk.

- Den enkelte skolebestyrelse har fremover mulighed for at fortsætte skolemælksordningen, hvis det er noget, de ønsker at prioritere. Jeg mener, at det er fint at lade skolerne afgøre, om ordningen er relevant for dem, skriver børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) i en kommentar.