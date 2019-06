Nu er han storfavorit

Ved Mette Frederiksens side til de igangværende regeringsforhandlinger stod i dag Nicolai Wammen. Og kun Nicolai Wammen.

Og det gør ham til den helt store favorit til at overtage finansminister-posten, når Mette Frederiksen som ventet skal danne regering.

Emnet for dagens forhandlinger er nemlig den økonomiske politik i det fremtidige politiske landskab, påpeger Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Hvis hun havde tænkt på Dan Jørgensen eller Morten Bødskov i denne sammenhæng, så var de vel kommet med i dag.

- Det gør bestemt ikke Wammens favoritværdighed mindre - tværtimod, vurderer han.

- Så Wammen er min storfavorit. Men jeg vil ikke udelukke, at der kan komme en dark horse.

Henrik Qvortrup påpeger, at det er en fordel for den måske kommende finansminister at sidde med ved forhandlingsbordet.

Nicolai Wammen taler i telefon uden for lokalerne, hvor regeringsforhandlingerne finder sted. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Godt med sammenhæng

- Det er nu, nervekrigen udkæmpes. Wammen er kendt som en mand, som er skarp i forhandlinger. Han ved præcis, hvor langt de kan holde til at gå. Hvis han bliver finansminister, hvilket meget peger på, så er det vigtigt, at der er et fornuftigt forhold imellem, hvad der bliver aftalt ved forhandlingsbordet. Og det, som skal gennemføres, efter regeringen er dannet, siger han.

Henrik Sass Larsen meddelte i mandags, at han på grund af sin mentale tilstand trækker sig fra en mulig ministerpost. Inden da havde han ellers erklæret, at han følte sig 'robust' nok til at varetage den magtfulde stilling. Mette Frederiksen delte hans opfattelse.

Køge-socialdemokraten var da også med til forhandlingerne i fredags om den kommende regering inden sygemeldingen mandag morgen.

Med Henrik Sass Larsen ude af billedet har iagttagere peget på flere forskellige mulige arvtagere til finansministerposten.

Blandt de helt store outsidere er Herlevs borgmester, Thomas Gyldal, som Mette Frederiksen flettede fingre med under valgkampen.

En anden mulighed er Martin Rossen, Socialdemokratiets stabschef, som Mette Frederiksen rettede en dybfølt tak til på valgnatten. Han har den fordel, at han også sidder med ved regeringsforhandlingen.

QVORTRUP: Exit Sass – hvad nu Mette?

Tavs Mette

Fra folketingsgruppen har Nick Hækkerup, Dan Jørgensen og Morten Bødskov været nævnt. Og så altså Nicolai Wammen, der sammen med Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen har udgjort den politiske ledelse i partiet siden 2015.

Enhedslistens Pernille Skipper ville inden dagens forhandlinger ikke svare på, hvorvidt hun forventede at skulle forhandle med landets kommende finansminister.

- Det har jeg ikke nogen holdning til. Det må du spørge dem om, siger hun med henvisning til Socialdemokratiets top.

Mette Frederiksen forholdt sig tavs, da Ekstra Bladet spurgte hende til finanminister-posten.

Herunder variationer over Wammen og Frederiksen fra dagens forhandling på Christiansborg. Alle fotos af Philip Davali/Ritzau Scanpix