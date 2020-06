Nu er Rasmus Paludan 'Hard Line'

Rasmus Paludan kan alligevel ende på stemmesedlen, næste gang Danmark går til Folketingsvalg.

Han har nemlig fundet en smutvej, så han alligevel kan indsamle vælgererklæringer.

Under partinavnet Hard Line vil han forsøge at indsamle de nødvendige godt 20.000 underskrifter, som skal til.

- Hard Line betyder Stram Kurs på engelsk, så det er vores søsterparti, fortæller Rasmus Paludan i en video på Hard Lines hjemmeside.

Identiske

Det nye parti har fuldstændig samme politik og de samme kandidater som Stram Kurs. De to partier slår nok pjalterne sammen, hvis Hard Line samler de nødvendige underskrifter, fortæller Rasmus Paludan.

- Jeg opfordrer alle til at give en vælgererklæring til Hard Line, så Hard Line kan blive opstillet til Folketinget, og vi så i Stram Kurs kan stille op til Folketinget for Hard Line, siger han.

Rasmus Paludan oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke er formand for det nye parti. Det fremgår ikke af den nye hjemmeside, hvem den nye formand er. Paludan oplyser dog, at partiet blev godkendt for et par måneder siden.

Hard Line og Stram Kurs har samme postadresse i Sydhavnskvarteret i København.

Stram Kurs fik i marts frataget retten til at indsamle underskrifter frem til efteråret 2022, fordi Valgnævnet fastslog, at partiet har fiflet med underskrifterne. Flere end 9000 af omkring 40.000 mailadresser var nedfældet mere end én gang. Over 700 var skrevet ind mindst fem gange. En enkelt 56 gange til både folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet.

Viske tavlen ren

Rasmus Paludan har siden protesteret mod Valgnævnets udelukkelse af Stram Kurs i skrappe vendinger. Hard Line er hans modsvar.

Fra Indenrigsministeriet lyder det, at Hard Line overholder reglerne.

'Hvis de ansvarlige personer måtte ønske at viske tavlen ren og starte på en frisk med et nyt parti, vil de kunne søge om et andet partinavn og starte en ny indsamling af vælgererklæringer.'

'Hvis snyderiet fortsætter under et nyt partinavn, vil de på ny kunne sanktioneres efter de samme regler. Ministeriet følger partiernes indsamling tæt, så vi hurtigt opdager uregelmæssigheder og forsøg på snyd,' skriver ministeriet i et svar.

Stram Kurs er fortsat opstillingsberettiget til folketingsvalg frem til 27. oktober 2020.