Nu får disse danskere penge

Der er godt nyt for 2,2 millioner borgere.

De kan nemlig fra fra i dag se frem til automatisk at modtage 1000 kroner skattefrit fra staten.

Sådan lyder det torsdag i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

På offentlig forsøgelse

Beløbet bliver udbetalt til alle borgere, der har modtaget en offentlig forsørgelsesydelse for april 2020. Det blev regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om i sommer.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forklarer:



- Dansk økonomi har som mange andre landes været påvirket af corona-virussen og er det fortsat. Derfor satte vi fra starten af krisen ind med hjælpepakker, som holdt hånden under rigtig mange arbejdspladser, og nu er tiden så kommet til at sætte yderligere gang i forbruget. Det er jeg sikker på, at både engangstilskuddet og udbetalingen af feriepengene vil bidrage til.

Man skal blot have en NemKonto for at modtage pengene, lyder det i pressemeddelelsen.

Pengene kommer inden uge 42, men langt hovedparten af modtagerne har pengene på deres NemKonto inden weekenden, oplyser ATP i en opfølgende pressemeddelelse.