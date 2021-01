Nu falder hammeren mod voldsmænd i nattelivet

I et nyt lovforslag fra justitsminister Nick Hækkerup (S) skal det gøres muligt at forbyde personer, der er dømt for blandt andet vold, at opholde sig i nattelivet

Det må ikke være utrygt at opholde sig i nattelivet, gå gennem parker eller tage S-toget hjem fra byen. Det har Statsminister Mette Frederiksen (S) tordnet flere gange i løbet af sidste år, og et af regeringens store mål var at komme vold i nattelivet til livs.

Derfor sender justitsminister Nick Hækkerup (S) et lovforslag i høring, der skal kunne give landsdækkende karantæne til voldsmænd i nattelivet i op til to år.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelse.

Det nye lovforslag skal holde volden udenfor døren.

- Det gør vi ved at sætte voldsmændene stolen for døren og nægte dem adgang til nattelivet. I hele landet. Hvis du har begået vold i Gothersgade i København, skal du hverken have lov til at gå i byen i Gothersgade eller i Jomfru Ane Gade i Aalborg, siger Nick Hækkerup i en pressemeddelsese.

Nyt værktøj

Politiet får et nyt værktøj, hvor de får mulighed for udstede tryghedsskabende opholdsforbud på op til 30 dage ad gangen, hvis de vurderer, at en gruppe af personer skaber utryghed i et område.

Helt konkret kan en gruppe ned til 2-3 personer, der eksempelvis udviser en chikanerende, truende eller intimiderende adfærd over for forbipasserende være nok til, at politiet kan udstede et tryghedsskabende opholdsforbud i det pågældende område.

Hvis man får et sådan opholdsforbud, vil alt andet end almindelig færden være strafbart. Det gælder alle udendørs faciliteter i det af politiet definerede område og kan eksempelvis indbefatte en park, et beboelsesområde eller foran en S-togsstation.

- Det er vidtgående, men vigtige initiativer, hvis vi skal ramme dem, der skaber utryghed i nattelivet med voldelige overfald eller skaber utryghed i boligområderne. Vi vil ganske enkelt ikke finde os i den adfærd, for den begrænser andre menneskers frihed til at færdes trygt i det offentlige rum, siger Nick Hækkerup.

Bryder den dømte forbuddet, falder der en bøde på 10.000 kroner i førstegangstilfælde. I andengangstilfælde vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage, skriver Justitsministeriet.

