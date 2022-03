Nu forklarer Dan Jørgensen varmecheck-nøl

Varmechecken er blevet en varm kartoffel for Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S).

Danskerne har stadig ikke set skyggen af de 3700 kroner, der skulle udbetales til dem hårdest ramt af de stigende energipriser.

Først fik vi en forklaring om, at ferien have spændt ben for at få vedtaget lovet i Folketinget, og senere fik vi at vide, at de formentlig først ville blive behandlet i folketingssalen i april og pengene kom til maj.

Men nu prøver de igen. Ekstra Bladet fangede onsdag ministeren på vej til sin ministerbil og fik lov til at stille et par spørgsmål til den travle minister nærmest løbende.

- Vi fik først en forklaring om, at ferie har spændt ben for processen. Hvad er gået galt?

- Det har ikke noget med det at gøre. Embedsværket har arbejdet så blodet sprøjter og har gjort det så godt og hurtigt, som overhovedet kunne lade sig gøre. Nu gør vi så det, at vi har bedt om lov til at få det hastebehandlet, og det håber vi kan lade sig gøre, så kommer det til at gå noget hurtigere, siger Dan Jørgensen.

På bordet?

- Hvorfor gjorde I ikke bare det med det samme, når den her varmecheck var så akut at få ud, som du sagde på pressemødet?

- Det har faktisk hele tiden været på bordet, at den skulle hastebehandles. Det er en uvant situation, og vi har ikke prøvet at lave de her ordninger før. Der er en masse teknik i det, og det tager noget tid.

- Vi har selvfølgelig hele tiden haft den målsætning, at det skulle gå så hurtigt som muligt. Det kommer det også til, og derfor beder vi også om hastelovgivning. Det er ikke bare lige noget, som man gør, svarer Dan Jørgensen.

- Kan du sige noget om, hvornår de nødlidende danskere får checken?

- Nej, det kan jeg desværre ikke.

Hvordan det kan være, at hastebehandlingen hele tiden har været på bordet, når Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet selv har oplyst,at lovforslaget efter planen skulle fremsættes 6. april, er fortsat uklart.

Ferie-nøl

Årsagen til krigen er det forløb, som Ekstra Bladet i flere dage har beskrevet angående ferie-nøl og en akut varmecheck, der først kommer i maj. Selv om en glad Dan Jørgensen 11. februar kunne fortælle, at regeringen stod klar med en håndsrækning til folk, der have problemer med de stigende energipriser, og det var akut.

Men intet er sket. Nul og niks. De har nemlig haft travlt med at holde ferie, og så måtte danskerne og loven vente. Det fremgår i et svar til TV 2 Lorry.

'Der er ikke noget nyt, for på grund af vinterferien har Folketinget ikke være samlet, som det plejer. Vi arbejder på at få logistikken på plads, så hastebehandlingen kan ske,' oplyste Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i første omgang.

Senere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan Klima- og Energiministeriet har oplyst, at 'lovforslaget bliver fremsat i Folketinget 6. april'. Men loven forventes først vedtaget i maj.

'Alt efter hvordan Folketinget tilrettelægger processen ventes loven vedtaget i maj,' oplyste ministeriet i et skriftligt svar.

Nu haster det

For efter en omgang ferie-nøl haster det pludselig igen for klimaministeren, der er klar til at sætte alle sejl ind for at give varmechecken tidligere til danskerne.

Også selv om ferie og logistiske udfordringer tidligere er blevet brugt som undskyldning for en hurtig eksekvering. Det fortæller klima- energi- og forsyningsordfører Anne Paulin (S) til Ekstra Bladet.

'Vi arbejder for, at det bliver muligt at gennemføre lovgivningsprocessen hurtigere end den nuværende tidsplan. Det kræver flertal i Folketinget på tre fjerdedele, og at der altså ikke er en fjerdedel af Folketinget, der modsætter sig en hurtigere behandling. Vi håber derfor, at de borgerlige partier ikke vil stille sig i vejen for en hurtigere behandling,' skriver hun til Ekstra Bladet.

Venstres Sophie Løhde er langtfra tilfreds med, at Socialdemokratiet sender aben videre til blå blok. Foto: Jens Dresling

Usselt

Og det forsøg på en feberredning fik blå blok helt op i det røde felt.

- Hvor er det dog usselt, at regeringen først ikke har travlt med at give danskerne varmehjælp. Når så Venstre og de blå partier presser på for, at danskerne kan få hjælp til de meget høje energiregninger, så forsøger regeringen at få det til ligne, at det er os, der blokerer det, siger Sophie Løhde til Ekstra Bladet.

Også de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, er godt gammeldags sur.

- Nu skal regeringen simpelthen tage sig sammen og tage ansvaret på sig. Vi borgerlige gør intet for at blokere, at pengene kommer ud til danskerne. Tværtimod har vi længe opfordret regeringen til at få fingeren ud. Lad os nu få det lovforslag i Folketingssalen, så pengene kan blive udbetalt, siger Mette Abildgaard.

