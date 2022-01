Nu har han valgt side

Tirsdag trak formandskandidat Erik Høgh-Sørensen sig fra kampen om at blive DF-formand. Nu afslører han, at han peger på Martin Henriksen

Team Henriksen har fået en ny støtte, der før var en konkurrent.

Tidligere formandskandidat Erik Høgh-Sørensen fortæller nu til Ekstra Bladet, at han har besluttet sig og peger på Martin Henriksen som sin kandidat på søndag, når Dansk Folkeparti skal vælge ny formand på et ekstraordinært årsmøde i Herning.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg er efter samtaler i dag med Martin Henriksen og Merete Dea Larsen nået til den konklusion, at jeg vil stemme på Martin Henriksen ved formandsvalget. Jeg understreger samtidig det vigtige i, at gode DF’ere træffer deres egne valg, uanset hvem de stemmer på.

- Men sådan stemmer jeg altså, og når jeg siger det, er det fordi, mange folk har spurgt. Når jeg stemmer på Martin, er det ud fra en vurdering af hans kompetencer og hans politik, siger han til Ekstra Bladet.

Erik Høgh-Sørensen er ikke længere formandskandidat i Dansk Folkeparti.. Philip Davali/Ritzau Scanpix

Samtidig oplyser han, at hans syn på Martin Henriksen har ændret sig med årene.

- Martin lider ofte under, at han var det lidt for hårde ansigt på DF’s udlændingepolitik. Han ses som en mand med kolde øjne.

- Sådan så jeg ham også, men i dag kender jeg ham som et varmt menneske med masser af humor og en modig mand, der i årevis turde tage tævene og det deraf følgende behov for politibeskyttelse i det civile liv, siger Erik Høgh-Sørensen og opfordrer til, at Martin Henriksen samarbejder med både 'Team Messerschmidt' og 'Team Dea Larsen', hvis han bliver valgt.

Først var de fire. Nu er de tre tilbage. Hvem vinder formandskabet på søndag? Der er politiske liv på spil i DF.

Illoyal Messerschmidt

Tirsdag meldte Erik Høgh-Sørensen, at han med et tungt hjerte havde valgt at trække sig fra kampen om at blive formand. Årsagen er Morten Messerschmidt. Og det holder han fast i dagen derpå.

- Morten Messerschmidt har med sin illoyale behandling af mig og efter Ekstra Bladets afsløringer af hans samtaler med Tanja Quade og Amina Sardar m.fl. ikke de rette lederkompetencer.

- Han er politisk genial, men taler undertiden stærke kvinder ned frem for op. Han er næppe sexist, men snarere en person der undertiden prøver at kue folk til underkastelse frem for at gå forrest med god ledelse.

Mandag forklarede Erik Høgh-Sørensen, hvordan en episode fra efteråret, som DR kunne afsløre lørdag blev dråben for medlemmet af Regionsrådet i Nordjylland.

Ballade i efteråret

Her henviser han til en konkret sag fra Nordjylland, hvor han sidder i regionsrådet. Ifølge Erik Høgh-Sørensen er det en sag om regionsbudgettet, hvor Erik Høgh-Sørensen stemte imod partilinien, der har fået Morten Messerschmidt til at kræve ham ekskluderet.

- Jeg fortryder ikke en millimeter, at jeg stemte imod. Det ville have været forfærdeligt for Nordjylland, siger Erik Høgh-Sørensen til Ekstra Bladet.

Det skulle efter sigende have startet en større ballade, og i weekenden kunne DR afsløre, at Morten Messerschmidt i oktober aktivt gik efter sin partifælle.

I en række mails til DF's hovedbestyrelse krævede DF-frontfiguren, at der skulle 'statueres et eksempel' over for Erik Høgh-Sørensen.

Morten og kaos

Til Ekstra Bladet fortæller hovedpersonen, at han i dagevis har forsøg at få en forklaring fra Morten Messerschmidt, men uden held. Og nu tager han konsekvensen.

- Det her er en iskold kalkyle. Jeg mener ikke, at mine måske ti procent af stemmerne til formandsvalget skal gå tabt. Det er bedre, hvis de går til enten Merete Dea Larsen eller Martin Henriksen. Det her valgt kommer ikke til at være Morten eller kaos. Det handler nu om, at hvis Morten vinder, så bliver der kaos, siger han til Ekstra Bladet.

Hvis Morten Messerschmidt alligevel skulle ende med at blive formand, har Erik Høgh-Sørensen også planen klar.

- Jeg truer ikke med at trække mig. Jeg truer med at blive, siger han uden at ville afsløre, hvem han peger på som sin kandidat.