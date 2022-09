Nu har Truss og Biden talt

I sin første telefonsamtale med Joe Biden som britisk premierminister drøftede Liz Truss blandt andet freden i Nordirland.

Liz Truss og den amerikanske præsident blev tirsdag aften således 'enige om vigtigheden af at beskytte' freden i Nordirland.

Det oplyser en talskvinde for Truss' kontor i Downing Street 10.

Liz Truss og Biden talte sammen, få timer efter at Truss formelt var blevet ny premierminister i Storbritannien efter Boris Johnson.

Truss fortalte også Biden, at hun ser frem til at arbejde tæt sammen med USA 'som ledere af frie demokratier for at tackle fælles udfordringer', oplyser talskvinden.

Udfordringerne omfatter blandt andet 'de ekstreme økonomisk problemer, der er udløst af Putins krig', sagde Truss ifølge en udskrift af samtalen.

Det sker med henvisning til den russiske præsident Vladimir Putins invasion af nabolandet Ukraine.