Nu kommer opgøret

På Borgen regner alle med, at landsdommer Michael Kistrup vil aflevere sin store beretning om mink-skandalen 30.juni. Dermed starter det endelige opgør om den sag, der i værste fald kan koste regeringen livet og medføre en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen (S).

Men mere sandsynligt er det dog, at det store opgør ender med en beretning i Folketinget, hvor et flertal udtrykker kritik af håndteringen, og at hverken Mette Frederiksen eller hendes regering vælter. Reddet på stregen af Socialdemokratiet, SF, de radikale og Enhedslisten plus det løse.

For nogle partier - især Radikale Venstre - bliver det dog noget af en balancegang. For det bliver de radikale, der kommer til at afgøre, om sagen bare skal lukkes med en lang tekst fra et folketingsudvalg, eller om den skal have alvorligere konsekvenser.

Sådan kommer slaget til at forløbe: Dommeren afleverer sin beretning til Folketinget. Muligvis udkommer den for første gang på USB-stik og ikke på print.

I modsætning til tidligere er det ikke regeringen, der modtager beretningen, men det særlige granskningsudvalg, som Folketinget har nedsat.

Venstres Sophie Løhde er formand for udvalget, og hun har fra første dag været på krigsstien i minksagen. Hvis det stod til hende, røg Mette Frederiksen ligesom Struensee direkte bag tremmer i Kastellet.

Arkivfoto: Jens Dresling

Da dommeren uvenligt og noget provokerende har valgt at aflevere sin beretning samtidig med, at Folketinget går på ferie, er det sandsynligt, at Granskningsudvalget beslutter sig for at tage beretningen med på ferie sammen med badetøjet.

Så kan medlemmerne ligge på stranden og tygge sig igennem den store mursten og vente med det politiske opgør til august. Det vil trække sagen i langdrag, hvilket bestemt ikke generer de blå. Men det er ikke regeringens linje.

Den røde side vil formentlig gerne have sagen afklaret hurtigere med en ’næse’ til regeringen. Og så slut. Beretningen ventes også at indeholde massiv kritik af et helt kompagni ledende embedsfolk.

Det opgør er ikke en sag for Folketinget, men de enkelte ministre. Der kommer til at rulle hoveder i toppen af embedsværket, men al politisk interesse samler sig om statsministeren - ikke Fødevareministeriets departementschef, som ikke lige havde jura som ’top of his mind’.

Det store spørgsmål er, hvor flertallet ligger i Folketinget. De blå partier vil have advokater sat på sagen til straks at vurdere ministeransvaret - altså i lighed med blandt andet Tamilsagen og Støjberg-sagen to topadvokater udpeget af Advokatrådet, som kan tage stilling til, om der kan gøres retligt ansvar gældende mod bl.a. statsministeren.

Den model er de røde ikke varme på. De mener ikke, at man kan sammenligne de tidligere sager med minksagen, bl.a. fordi den handler om en siddende regering. I de tidligere sager var både Erik Ninn-Hansen og Støjberg gået af som ministre.

I et interview i Politiken forklarede den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, i går, at der for hende er to helt afgørende spørgsmål: Om Mette Frederiksen har handlet med fortsæt i sagen, og om statsministeren har løjet over for Folketinget. Samme kriterier vil SF have fokus på.

Arkivfoto: Jens Dresling

Hvis svaret er nej, er de to partier ikke interesseret i en advokatvurdering af dommer Kistrups beretning. Så kan Folketinget selv ekspedere sagen.

Det anser de blå for at være en skinmanøvre for at undgå ansvarsplacering. Mistanken er, at de radikale og SF er så vilde med at komme i regering med Mette Frederiksen, at nogle døde mink ikke skal blokere for det projekt.

Det vil dog være et problem for partierne, hvis kritikken mod statsministeren er virkelig hård. Dommer Kistrup forholder sig i sin beretning nemlig ikke til, om sagen egner sig for en rigsret eller ej, men hans formuleringer vil være afgørende for eventuelle advokaters bedømmelse af sagens juridiske alvor.

Med andre ord nærmer vi os nu det helt afgørende opgør i minkskandalen. I de kommende uger bliver det afgjort, om sagen eksploderer, eller om det hele kan klares med nogle kritiske ord.

Hvis det sidste er tilfældet, vil Mette Frederiksen i løbet af august kunne lægge sagen bag sig og dermed overveje, om tidspunktet for et folketingsvalg er kommet.

Mislykkes den plan, kan minkene komme til at fylde (alt for) meget i månedsvis. Og før den sag er væk, kan hun ikke udskrive valg.

Der er rigtig meget på spil de kommende tre uger.



Er du en hund efter politisk baggrundsviden, så læs med her om partiernes hemmelige pengetanke.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------