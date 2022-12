Nu melder Løkke ud: Krig om Mettes mink

Et af de helt store stridsspørgsmål i forhandlingerne har været en advokatvurdering af minkskandalen. Nu bakker Løkke på at kræve en sådan vurdering

Regeringsdannelsen nærmer sig sin afslutning, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det en af de helt store knaster, der har splittet parterne og ladet fordelingen af ministerposter vente på sig: Mink.

Søndagens forhandlinger er ingen undtagelse, for nu bliver den svære øvelse at blive enige om en afslutning og løsning på minksagen.

Det fortæller Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, på vej ind på Marienborg til den fremmødte presse.

- Vi må ærligt sige, at fortiden spøger. Der er sten i skoen. Der har været sagt hårde ord. Der er FE-sagen, minksagen. Nogen har sagt: "Aldrig mere Mette Frederiksen". Advokatvurderinger. Det skal der findes en løsning på, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

- Der er et plaster, der skal hives af, og det ligger mig meget på sinde. Nogen skal jo hive det af, sagde han videre.

Løkke på vej ind til forhandlinger på Marienborg. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Bakker på vurdering

Lars Løkke Rasmussen understregede, at han ikke længere mener, at man kan føde en ny regering med at lave en juridisk vurdering af landets statsminister, Mette Frederiksen.

Det står i skærende kontrast til hans tidligere udmelding om, at en sådan vurdering var et krav for, at han vil indgå i en regering.

Løkke kom desuden med to forslag til, hvordan der kunne blive sat et alternativt punktum for minksagen.

- Vi skal have sat et værdigt punktum for minksagen. Sådan som jeg ser det, så må det bestå af to ting. For det første minkavlerne, som har været ofre. De venter fortsat på deres erstatning, og det er vi nødt til at gøre noget ved, så det går meget stærkere. Eventuelt acontoudbetalinger, så dem der er ramt af den her skandale, kan komme videre.

- Den anden ting er, at den her sag tegner et mønster, som vi er nødt til at gøre noget ved. Det handler om at genvinde respekten for retsstaten. At en ny regering fødes med 'checks and balances', så der er fokus på lovkvalitet og grundlovsoverholdelse. Det har vi nogle forslag til. Vi synes, vi skal skabe et stærkere justitsministerium på lige præcis de her ting, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

Løkke flankeret af sin partikollega, Jakob Engel-Schmidt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Flertal smuldrer

Før valget var der flertal for at få advokater til at vurdere, om der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod Mette Frederiksen for hendes håndtering af minksagen.

Men nu er det flertal smuldret, efter at både Venstre og Moderaterne siden er blødt gevaldigt op på spørgsmålet, som Socialdemokratiet naturligvis stejler på.

Af den fremmødte presse blev Løkke spurgt, om han trækker sin støtte til en advokatvurdering af sagen, men han gik uden at svare.

Han sagde dog flere gange undervejs, at man ikke kunne føde en regering med en juridisk vurdering af statsministeren.

