Nu meldes der ud om dansk coronapas

Finansministeriet melder onsdag morgen ud om det danske coronapas.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Klokken 08.30 er pressen inviteret til doorstep, hvor fungerende finansminister Morten Bødskov (S), administerende direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen og administerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen deltager.

Her vil de fortælle om udviklingen af coronapasset.

Landets nuværende finansminister Nicolai Wammen er på barsel, hvorfor hans opgaver i mellemtiden varetages af Morten Bødskov.

Ifølge TV2 vil coronapasset i første omgang være tiltænkt erhvervsrejsende. Det forventes, at det vil kunne blive taget i brug om en måned.

Coronapasset vil være tilgængeligt via sundhed.dk ifølge TV2. Her vil det fremgå, om man er vaccineret.

Så mange er vaccineret

Tirsdag oplyste Statens Serum Institut, at 189.148 personer har fået det første af to stik af vaccinen mod covid-19. Det svarer til 3,24 procent af befolkningen.

93.746 har fået begge stik og betragtes som færdigvaccineret. Det svarer til 1,61 procent.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tirsdag oplyst i et tweet, at kontakttallet - tidligere kaldet smittetrykket - er faldet fra 0,8 til 0,7.

Det overrasker ikke Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet..

- Men det, som kunne være interessant nu, var at få oplyst kontakttallet for B117.

Sundhedsministeren oplyser i sit tweet ikke, hvad kontakttallet for den britiske variant er opgjort til i denne uge.

Med et kontakttal på 0,7 vurderes epidemien at være aftagende. Det hænger sammen med, at ti smittede i gennemsnit ventes at give smitten videre til syv andre.