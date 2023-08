I over 40 år har skiftende regeringer varslet opgør med Christianias hashhandel. Det bliver lovet igen efter bestialsk drab

Kun i Ekstra Bladet

Efter lørdagens skuddrab på Christiania sætter Københavns Overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), to streger under, at nu er det nok.

Hashhandlen og den organiserede kriminalitet i fristaden på fristaden må stoppe.

- Volden og kriminaliteten omkring Pusher Street har for længst nået et niveau, vi hverken kan eller vil finde os i.