Nu pryder Dannebrog lejr med misbrugs-anklager

Ekstra Bladet i Rwanda: Under skarp bevogtning er det danske flag allerede kommet op foran flygtningelejr, der kan ende med at huse asylansøgere fra Danmark. Men spørgsmål om seksuelle krænkelser af flygtningebørn spøger

Ekstra Bladet i Rwanda James Kristoffer Miles & Anthon Unger

GASHORA, RWANDA (Ekstra Bladet): Fire spritnye, hvidmalede metalskilte lyser pludselig op på den støvede grusvej. Vi er 6600 km fra København helt isoleret fra resten af verden.

Vi har navigeret bilen seks kilometer ned ad en ujævn indkørsel; forbi lerhytter og små marker, hvor lokale bønder arbejder under tropesolen foroverbøjede, svedende.

Dannebrogs rød-hvide farver lyner på skiltet. Som et ekko midt i ækvator-heden fra vort rige demokrati langt mod nord. Flaget sidder side om side med flagene fra andre vestlige stater, hvoraf flere allerede eksporterer asylansøgere halve kloder væk fra deres egne grænser.

'Med taksigelser til vores partnere og genhusnings-lande', står der på de nye skilte. Dannebrogs rød-hvide farver er iblandt andre vestlige staters flag foran den rwandiske flygtningelejr.

6600 kilometer væk

Ekstra Bladet er rejst til Rwanda for at se det centralafrikanske u-land – ifølge Verdensbanken blandt den fattigste halvdel i Afrika – som statsminister Mette Frederiksen (S) og udlæninge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nu samarbejder med og arbejder på at kunne sende asylansøgere til.

To svært bevæbnede vagter fra Rwandas politistyrke står i ly fra solen få meter fra porten. Bag corona-mundbind, som alle uden undtagelse skal bære overalt i Rwanda, holder de et dovent øje med forbipasserende og med flygtningenes kommen og gåen til Gashora-asylcenteret.

Men da Ekstra Bladets bil kører langsomt forbi lejren, rejser de sig og træder frem fra eucalyptustræernes skygge.

Deres automatvåben glinser i solen.

Dette er en såkaldt ’Emergency Transit Mechanism’ (ETM). Præcist den model, som kan skabe grobund for modtagelse af asylansøgere til Danmark.

Den danske regering støtter allerede transitcenteret med 21 mio. kroner, men det er første gang, det danske flag er kommet op herude under den ubønhørlige ækvator-sol.

Vagterne ved Gashora er bevæbnet med maskingeværer og instrueret i at sende alle nysgerrige væk.

Men in black

Betjentenes sorte uniform, det sorte mundbind og de sorte automatrifler får dem ikke til at se mindre intimiderende ud, end de er kendt af lokalbefolkningen for at være i forvejen.

Meterhøje hegn og kameraer holder styr på de op til 500 internationale asylansøgere, der bor i lejren. Her er flere af dem blevet sendt hen efter at have søgt asyl i andre lande. Vi er i præsident Paul Kagames overvågningssamfund. Her er der – i modsætning til mange andre lande i Afrika – overordentligt godt styr på borgernes færden.

Alle skal rapportere til vagterne, når de forlader lejren. Det eneste sted, de realistisk kan gå hen, er dog landsbyen Gashora ca. 500 meter nordpå af den ujævne grusvej.

Vores lokale journalistkollega beder os sænke kameraet, da vi kører forbi vagterne. Det er ulovligt at fotografere politi og militær i Rwanda.

Misbrugs-anklage

Landet smykker sig med idealer om menneskerettigheder og ytringsfrihed – ikke mindst i den samarbejdsaftale, som Danmark har været med til at blåstemple. Men realiteterne er anderledes. Journalister er voldsomt upopulære og risikerer ofte deres sikkerhed, hvis de skriver kritisk om regeringen. Det er ikke lykkedes os at få officiel akkreditering til at besøge transitcenteret. Og ethvert forsøg på at få interview med myndighederne bliver enten ignoreret eller afvist.

Under coronanedlukningen i april 2020 var flygtninge i Gashora-lejren forment udgang fra matriklen i alle andre tidsrum end 12-14 dagligt.

Dengang blev fire unge - herunder en 16-årig dreng fra Eritrea - ifølge flere flygtninge på centeret og lokale aktivister tilbageholdt, da de 13. april var ankommet efter udgangsforbuddets indtræden kl. 14.00.

Ifølge anklagerne trak en lokal politichef den 16-årige ind i et lokale, hvor han tvang ham til at tage tøjet af – angiveligt for at kropsvisitere ham. Drengen blev imidlertid ifølge anklagerne også tvunget til at tage bukserne af, så han var helt nøgen.

Tesfaye: De skal integreres lokalt Ekstra Bladet har i over en uge forgæves forsøgt at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) om asyl-situationen i Rwanda. Det har ikke været muligt. Tesfaye skriver i et svar til Ekstra Bladet, at regeringen ikke har 'aktuelle planer' om at sende asylansøgere til Gashora-lejren. 'Det nuværende asylsystem har spillet fallit. Mennesker lider overlast. Nogle drukner i Middelhavet på vej til Europa. Andre dør i lastrummet på en lastbil. Netop derfor ønsker regeringen en grundlæggende ændring af asylsystemet. Det vil vi blandt andet ved at flytte asylsagsbehandlingen og beskyttelsen af flygtninge uden for EU’s grænser. Og ved i stedet at tage kvoteflygtninge gennem FN’s kvotesystem. Regeringen har ingen aktuelle planer om at overføre asylansøgere til Gashora-lejren. Og uanset hvilken model der bliver resultatet af regeringens ambitioner om et nyt og mere retfærdigt asylsystem, så skal Danmarks internationale forpligtelser overholdes til punkt og prikke.' I sidste uge forklarede Tesfaye imidlertid, at det er 'vores udgangspunkt, at folk skal integreres lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger.' Vis mere Vis mindre

Følg med i Ekstra Bladets serie fra Rwanda over de kommende dage...