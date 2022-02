Nu reagerer Hækkerup: Sagen mod Findsen fortsætter

Justitsminister Nick Hækkerup (S) reagerer nu på, at den tidligere spionchef Lars Findsen er blevet løsladt på baggrund af en afgørelse fra Østre Landsret.

Hækkerup hæfter sig ved, at sagen mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste ikke er slut, selvom Findsen er ude af fængslet.

'I forhold til Østre Landsrets afgørelse i dag om at løslade Lars Findsen noterer jeg mig, at anklagemyndigheden har udtalt, at sigtelserne opretholdes, og at efterforskningen nu fortsætter. Sagen går således sin videre gang i retssystemet på sædvanlig vis. Det synes jeg, at alle bør respektere, og jeg har derfor heller ingen yderligere kommentarer,' lyder det fra Hækkerup i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Lars Findsen blev anholdt 8. december om formiddagen i Københavns Lufthavn.

Siden da har han været frihedsberøvet af Københavns Byret. Den første fængslingskendelse blev afsagt 9. december.

Selv om Lars Findsen nu er ude af fængslet, så finder Landsretten, at der en begrundet mistanke om, at han har overtrådt en sjældent anvendt paragraf i straffeloven om at røbe statshemmeligheder.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra retten.

Det har ikke været muligt for offentligheden at få indsigt i, hvad Lars Findsen specifikt er sigtet for.