Nu reagerer hun: 'Jeg glæder mig til at få Jakob tilbage'

Mette Frederiksen skriver på Facebook, at hun bakker op om Jakob Ellemann-Jensens beslutning om at tage orlov

Forsvars- og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen beretter mandag aften, at han tager orlov for at passe på sig selv, efter han i sidste uge fik et ildebefindende og blev kørt på Rigshospitalet. Det skriver han i et Facebook-opslag.

'Jeg har altid været typen, der passer mine ting, og derfor var jeg opsat på at vende tilbage på arbejde med det samme. Men nu hvor der er gået nogle dage, må jeg erkende, at jeg ikke er klar til det,' skriver han i opslaget.

Statsminister Mette Frederiksen bakker op om Ellemanns beslutning om at prioritere helbredet. Det skriver hun ligeledes mandag aften i et opslag på Facebook.

'I dag har Jakob Ellemann-Jensen fortalt mig, at han bliver nødt til at sygemelde sig for at komme på højkant igen efter en lang og hård periode. Hans krop har sendt ham en klar advarsel - og det skal man tage meget alvorligt', skriver hun og fortsætter med at understrege vigtigheden af at Ellemann holder pause:

'Jeg bakker selvsagt op om beslutningen. For, som Jakob selv skriver, kan man ikke både være far, forsvarsminister og partiformand, hvis helbredet ikke er i orden.'

Skulle Jakob Ellemann-Jensen savne søde ord fra sygesengen, så finder han dem også i Mette Frederiksens opslag, hvor hun sender kærlige tanker i sin vicestatsministers retning.

'Jeg glæder mig til at få Jakob tilbage. Men lige nu er det vigtigste, at han passer på sig selv og sin familie. Det håber jeg, alle vil respektere. God bedring, Jakob.'

Jakob Ellemann-Jensen skriver skriver i sit opslag, at han 'vender tilbage, når han er klar'.

Ellemann har ikke yderligere at tilføje, oplyser hans rådgiver til Ekstra Bladet.