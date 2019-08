Nu reagerer Inger på ydmygelsen

Efter at have tabt et kampvalg om en toppost internt i Venstre lægger Støjberg nu en reaktion på Facebook

Hun gik efter en plads i Venstres gruppeledelse, men blev vraget af sine egne kolleger.

Inger Støjberg fik mandag kærligheden at føle fra sine egne partikolleger i Venstre, da en anonym indstilling af Sophie Løhde som modkandidat til posten som gruppenæstformand førte til en hemmelig afstemning og nederlag for den blandt vælgerne yderst populære Støjberg.

Inger Støjberg. Foto: Claus Bonnerup

Og nederlaget har ifølge Støjberg fået en lang række danskere til at kontakte hende, skriver hun på Facebook:

'Tusind TAK for de helt ufattelig mange søde og opbakkende beskeder og henvendelser, jeg har modtaget gennem det sidste døgn. Det er overvældende! Tingene er, som de er, og I ved, hvor jeg står, og hvad jeg mener - og det ændres der ikke på', lyder det fra den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Stort nederlag i kulissen: Inger sendt til tælling

Flere Venstre-kilder fortæller over for Ekstra Bladet, at de bekymrer sig om, hvorvidt partiets udlændingepolitik nu bliver lempeligere uden Støjberg i gruppeledelsen.

En bekymring, som Støjberg øjensynligt selv deler:

'Jeg stillede op for at blive en del af ledelsen, fordi jeg mener, at det er vigtigt at sikre en balance - ikke mindst i udlændinge- og værdipolitikken. Derudover vil jeg gerne arbejde for et stærkt borgerligt samarbejde, som alle kan se er udfordret. Det var der ikke tilslutning til, men jeg kæmper videre for alt det, jeg står for', skriver Støjberg, som ikke undlader at gøre opmærksom på sit imponerende valgresultat:

'Det forventer de 28.420 danskere, som stemte personligt på mig ved valget, og de er ærligt talt det vigtigste for mig.'