Nu reagerer Mette F: Taktisk brøler-historie er 'en and'

Statsministeren afviser at have talt LGBTQ-spørgsmål og grøn omstilling op over for den amerikanske kongres; og at det var årsagen til, at hun ikke fik Nato-toppost

VILNIUS, LITAUEN (Ekstra Bladet): En avisand. Sådan lyder Mette Frederiksens (S) reaktion på en artikel i den velrenommerede tyske avis, Die Welt.

Historien stempler statsministerens møde i USA tidligere på sommeren som en taktisk brøler, hvor hun spillede sine kort af hånden ved at fremhæve både LGBTQ-spørgsmålet og den grønne omstilling over for højtstående politikere i Kongressen, efter hun havde mødtes med præsident Joe Biden.

Men man skal ikke tro på alt, hvad man læser i det hæderkronede tyske medie, lyder det fra Mette Frederiksen.

- Det er vist det, man kalder en avisand, siger statsministeren, da Ekstra Bladet spørger til sagen ved Nato-topmødet i Vilnius.

I samme åndedrag fremhæver Mette Frederiksen imidlertid, at det aldrig kunne være en taktisk brøler, hvis hun havde taget LGBTQ-rettigheder eller klima op over for de mere konservative politikere i Kongressen.

Men det gjorde hun ikke, lader statsministeren forstå:

- Var det en taktisk brøler, som fik dig kørt ud på et sidespor i forhold til, hvorvidt du kunne blive generalsekretær for hele det her foretagende?

- Altså det kan jo aldrig nogensinde være en fejl, at en dansk statsminister eller en anden dansk politiker rejser klimaspørgsmålet eller spørgsmålet om LGBT-rettigheder.

- Men jeg må desværre skuffe, fordi det var faktisk ikke det, jeg diskuterede med kongressen. LGBT var slet ikke på dagsordenen, så det her, det er vist det, man kalder en avis-and.

Snerrer af Ekstra Bladet

- Men hele spørgsmålet og hele det spil, der var omkring, hvorvidt du skulle være generalsekretær for Nato, fik du spillet dine kort af hånden, da du var i Washington?

- Det er jo altså et mærkeligt, mærkeligt spørgsmål at stille. Altså I og med, at jeg ikke på noget tidspunkt har været kandidat til det her job, så kan jeg jo ikke gå ind i, hvad der er af spekulationer.

- Du starter med at spørge mig til, om det var forkert at rejse i spørgsmål LGBT. Og jeg siger så, det var slet ikke på dagsordenen. Så det, du spørger til, er simpelthen noget, der ikke har foregået, snerrer Mette Frederiksen.

Ekstra Bladet er taget til Vilnius for at følge Nato-topmødet og spørge Mette Frederiksen ind til, om hun er helt ude af kapløbet om at blive Natos næste generalsekretær

- Hvad nu hvis Nato ringer næste år, - nu er Stoltenberg forlænget med et år - er du så i spil igen?

- Jeg har ikke været i spil denne her gang, og det er jeg heller ikke næste gang.

Du har slet ikke været i spil?

- Jeg er glad for at være statsminister i Danmark.

Nato-kilder

Die Welt har talt med flere top-kilder i Nato, som peger på, at Mette Frederiksens debut i Washington var en tvivlsom succes: Det gik godt hos præsidenten, men virkelig skidt hos parlamentarikerne:

- USA's præsident havde gerne set den danske statsminister som ny chef for Nato. Men kan kunne ikke gennemtvinge sin vilje, fordi socialdemokratinden ville have to emner øverst på Natos dagsorden, der ikke blev taget godt imod i USA, skriver Die Welt.